Українцям дарують рік безкоштовного VPN: це займе кілька хвилин в «Дії» — Finance.ua

Українцям дарують рік безкоштовного VPN: це займе кілька хвилин в «Дії» Сьогодні 14:14 — Казна та Політика

Українська команда KeepSolid безкоштовно роздає VPN Unlimited — програму для обходу блокувань, а також захисту ПК та смартфонів. Щоб отримати її, потрібно пройти швидку верифікацію через «Дію».

Ініціативу щодо безкоштовного доступу до VPN кожному українцю компанія запустила торік в серпні. Тоді акція мала тривати рік, але в KeepSolid вирішили продовжити її ще на рік.

Додатково до програми для обходу блокувань, всім українцям пропонують скористатися безкоштовним Passwarden — це утиліта для зберігання і захисту ваших паролів і будь-якої іншої конфіденційної інформації в браузері.

Щоб активувати підписку

Перейдіть за посиланням і увійдіть в особистий кабінет за допомогою вашого KeepSolid ID (створіть новий акаунт якщо ви новий користувач). Оберіть Дія.Підпис (Diia.Signature) для підтвердження громадянства. Зчитайте QR-код, який з’явиться на екрані, сканером у застосунку Дія. Кнопка сканера розміщена в правому верхньому куті розділу Документи. Зайдіть в свій акаунт в додатках VPN Unlimited і Passwarden. Якщо у вас їх немає, завантажте та встановіть.

УНІАН За матеріалами:

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