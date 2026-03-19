Українців попередили про черги на кордоні з Польщею
У четвер, 19 березня, на українському кордоні понад 100 автівок стоять у напрямку Польщі. Затор утворився у трьох пунктах пропуску.
Про це повідомив пресцентр Державної прикордонної служби України.
Накопичення автотранспорту зафіксовано на виїзді з України у пунктах пропуску:
- «Грушів»;
- «Краківець»;
- «Шегині».
Станом на 13:00 прикордонники фіксують у черзі:
- у «Грушеві» — 20 автомобілів;
- у «Краківці» — 70 автомобілів;
- у «Шегинях» — 30 автомобілів.
«На в’їзд в Україну накопичення транспорту не зафіксовано», — зазначили в ДПСУ.
В інших пунктах пропуску Львівщини рух залишається вільним в обох напрямках. Черг із автобусів як на в’їзд, так і на виїзд наразі немає.
Пункти пропуску «Грушів», «Краківець» та «Шегині» розташовані на Львівщині та забезпечують сполучення з Польщею. «Шегині» — єдиний піший перехід на українсько-польському кордоні. «Шегині» та «Краківець» зазвичай найбільш завантажені.
