Українців попередили про черги на кордоні з Польщею

У четвер, 19 березня, на українському кордоні понад 100 автівок стоять у напрямку Польщі. Затор утворився у трьох пунктах пропуску.
Про це повідомив пресцентр Державної прикордонної служби України.
Накопичення автотранспорту зафіксовано на виїзді з України у пунктах пропуску:
  • «Грушів»;
  • «Краківець»;
  • «Шегині».
Станом на 13:00 прикордонники фіксують у черзі:
  • у «Грушеві» — 20 автомобілів;
  • у «Краківці» — 70 автомобілів;
  • у «Шегинях» — 30 автомобілів.
«На в’їзд в Україну накопичення транспорту не зафіксовано», — зазначили в ДПСУ.
В інших пунктах пропуску Львівщини рух залишається вільним в обох напрямках. Черг із автобусів як на в’їзд, так і на виїзд наразі немає.
Пункти пропуску «Грушів», «Краківець» та «Шегині» розташовані на Львівщині та забезпечують сполучення з Польщею. «Шегині» — єдиний піший перехід на українсько-польському кордоні. «Шегині» та «Краківець» зазвичай найбільш завантажені.
За матеріалами:
Finance.ua
