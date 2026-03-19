Українців попередили про черги на кордоні з Польщею Сьогодні 19:33

У четвер, 19 березня, на українському кордоні понад 100 автівок стоять у напрямку Польщі. Затор утворився у трьох пунктах пропуску.

Про це повідомив пресцентр Державної прикордонної служби України.

Накопичення автотранспорту зафіксовано на виїзді з України у пунктах пропуску:

«Грушів»;

«Краківець»;

«Шегині».

Станом на 13:00 прикордонники фіксують у черзі:

у «Грушеві» — 20 автомобілів;

у «Краківці» — 70 автомобілів;

у «Шегинях» — 30 автомобілів.

«На в’їзд в Україну накопичення транспорту не зафіксовано», — зазначили в ДПСУ.

В інших пунктах пропуску Львівщини рух залишається вільним в обох напрямках. Черг із автобусів як на в’їзд, так і на виїзд наразі немає.

Пункти пропуску «Грушів», «Краківець» та «Шегині» розташовані на Львівщині та забезпечують сполучення з Польщею. «Шегині» — єдиний піший перехід на українсько-польському кордоні. «Шегині» та «Краківець» зазвичай найбільш завантажені.

