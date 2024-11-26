Українці збільшили витрати на нові авто: дилери яких марок заробили найбільше — Finance.ua

Українці збільшили витрати на нові авто: дилери яких марок заробили найбільше Сьогодні 19:01 — Технології&Авто

Українці збільшили витрати на нові авто: дилери яких марок заробили найбільше

На придбання нових легкових авто українці витратили 11,1 млрд грн. Це на 12% більше, ніж торік, та на 3% більше у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це пише «Укравтопром».

Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок.

Найбільше грошей було сплачено за автомобілі преміальної німецької марки BMW — 1,374 млрд грн. Другий результат у Toyota, дилери якої заробили 1,217 млрд грн. На третьому місці Mercedes-Benz — 1,204 млрд грн. Volkswagen зібрав понад 822 млн грн — четверте місце. Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Renault — 697 млн грн.

У ТОП-10 марок нових авто, на які не скупились українці у жовтні, також потрапили: Audi, Skoda, Porsche, Land Rover, Lexus.

Загалом з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 104,2 млрд грн, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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