Українці збільшили витрати на нові авто: дилери яких марок заробили найбільше — Finance.ua

Українці збільшили витрати на нові авто: дилери яких марок заробили найбільше
На придбання нових легкових авто українці витратили 11,1 млрд грн. Це на 12% більше, ніж торік, та на 3% більше у порівнянні з попереднім місяцем.
Про це пише «Укравтопром».
Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок.
- Найбільше грошей було сплачено за автомобілі преміальної німецької марки BMW — 1,374 млрд грн.
- Другий результат у Toyota, дилери якої заробили 1,217 млрд грн.
- На третьому місці Mercedes-Benz — 1,204 млрд грн.
- Volkswagen зібрав понад 822 млн грн — четверте місце.
- Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Renault — 697 млн грн.
У ТОП-10 марок нових авто, на які не скупились українці у жовтні, також потрапили: Audi, Skoda, Porsche, Land Rover, Lexus.
Загалом з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 104,2 млрд грн, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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