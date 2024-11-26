Українці збільшили витрати на нові авто: дилери яких марок заробили найбільше — Finance.ua
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Українці збільшили витрати на нові авто: дилери яких марок заробили найбільше

Технології&Авто
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Українці збільшили витрати на нові авто: дилери яких марок заробили найбільше
Українці збільшили витрати на нові авто: дилери яких марок заробили найбільше
На придбання нових легкових авто українці витратили 11,1 млрд грн. Це на 12% більше, ніж торік, та на 3% більше у порівнянні з попереднім місяцем.
Про це пише «Укравтопром».
Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок.
  1. Найбільше грошей було сплачено за автомобілі преміальної німецької марки BMW — 1,374 млрд грн.
  2. Другий результат у Toyota, дилери якої заробили 1,217 млрд грн.
  3. На третьому місці Mercedes-Benz — 1,204 млрд грн.
  4. Volkswagen зібрав понад 822 млн грн — четверте місце.
  5. Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Renault — 697 млн грн.
У ТОП-10 марок нових авто, на які не скупились українці у жовтні, також потрапили: Audi, Skoda, Porsche, Land Rover, Lexus.
Загалом з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 104,2 млрд грн, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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