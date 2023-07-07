Українці збільшили портфель гривневих депозитів в Ощадбанку на 10 млрд грн — Finance.ua

Українці збільшили портфель гривневих депозитів в Ощадбанку на 10 млрд грн Сьогодні 10:43 — Фондовий ринок

Українці збільшили портфель гривневих депозитів в Ощадбанку на 10 млрд грн

Протягом перших шести місяців 2023 року обсяг строкових гривневих депозитів Ощадбанку зріс більш ніж на 10 млрд грн і становить майже 54 млрд грн. Гривневі вклади становлять близько 70% усього депозитного портфеля фізичних осіб банку.

Про це повідомляє пресслужба банку

«Відповідно до ринкових тенденцій Ощадбанк значно покращив привабливість своїх депозитних продуктів для фізичних осіб, що дозволило збільшити частку строкових депозитів у портфелі пасивів банку. Це допомагає нашим клієнтам краще зберегти свої заощадження та захистити їх від інфляції. Частка коштів на поточних рахунках та депозитах громадян в національній валюті зростає, що свідчить про те, що українці довіряють гривні і вірять у перемогу нашої держави», — прокоментував заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.

Які депозити користуються найбільшим попитом

Серед депозитних продуктів Ощадбанку найбільшим попитом користуються вклади «Мій захисник» та «Моя перемога».

Пільговий депозит «Мій захисник» призначено для військовослужбовців та членів їхніх родин. Станом на кінець червня на ньому було розміщено 13,4 млрд грн.

Що стосується популярного депозиту «Моя перемога» з підвищеною відсотковою ставкою, то на ньому можуть розмістити кошти всі бажаючі. Починаючи з 10 травня 2023 року, відколи було запроваджено цей депозит, українці розмістили на ньому понад 4,5 млрд грн.

Умови розміщення цього депозиту: термін розміщення коштів — 3 місяці та 5 днів, процентна ставка — 17%, мінімальна сума вкладу — 10 тис. грн. Відкрити депозит «Моя перемога» можна в будь-якому відділенні Ощадбанку або в додатку «Мобільний Ощад».

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

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