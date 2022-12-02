Українці збільшили купівлю валюти в банках: скільки придбали за останній місяць — Finance.ua
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Українці збільшили купівлю валюти в банках: скільки придбали за останній місяць

Валюта
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Українці збільшили купівлю валюти в банках: скільки придбали за останній місяць
Українці збільшили купівлю валюти в банках: скільки придбали за останній місяць
Населення України в листопаді 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,340 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 1,731 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 390,6 млн доларів.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Таким чином, у жовтні українці збільшили купівлю валюти порівняно з жовтнем, коли вони купили 373,3 млн доларів.
Українці збільшили купівлю валюти в банках: скільки придбали за останній місяць
Загалом з початку 2022 року населення продало валюти на 13,049 млрд доларів і купило на 13,465 млрд доларів. Чиста купівля склала 416,4 млн доларів.
Українці збільшили купівлю валюти в банках: скільки придбали за останній місяць
Як повідомлялося раніше, Національний банк України з 21 липня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит терміном понад три місяці.
Дані показують, що за листопад населення купило безготівкової валюти на 362,1 млн доларів. У порівнянні з жовтнем ця сума зросла на 38,1 млн доларів.
Нагадаємо, всього за 2021 рік населення продало валюти на 26,208 млрд доларів і купило на 24,614 млрд доларів. Чистий продаж склав 1,594 млрд доларів.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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