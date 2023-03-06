Українці збільшили кількість операцій з платіжними картками – Нацбанк — Finance.ua

Українці збільшили кількість операцій з платіжними картками – Нацбанк Сьогодні 11:32 — Фінтех і Картки

Українці збільшили кількість операцій з платіжними картками – Нацбанк

Упродовж 2022 року, незважаючи на воєнні дії, ракетний терор та обмеження електропостачання, українці продовжували активно використовувати платіжні картки для безготівкових розрахунків.

Про це повідомляє Національний банк України.

Кількість та обсяги операцій з картками

Кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за травень — грудень 2022 року становила 5 599,2 млн, а їхня загальна сума — 5 058,2 млрд грн. Це на 1,4% більше за кількістю та на 40,5% за сумою, ніж за аналогічний період довоєнного 2021 року.

В Україні та за кордоном здійснено 5 194,4 млн безготівкових операцій на суму 3 443,9 млрд грн. Це більше на 4,1% за кількістю та на 56,9% за сумою порівняно з травнем — груднем 2021 року.

Більшість операцій з картками в Україні — безготівкові

Незважаючи на війну, більшість операцій з платіжними картками в Україні у травні — грудні минулого року були безготівковими.

Так, частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою становила 69% у загальній сумі операцій із платіжними картками в Україні у травні — грудні 2022 року (за аналогічний період 2021 року цей показник становив 60%). Їх частка за кількістю становила майже 93% (за травень — грудень 2021 року — 90%).

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Аналіз розподілу безготівкових операцій в Україні за їхніми видами свідчить, що у травні — грудні 2022 року, як і раніше, найбільше операцій із використанням карток припадало:

за кількістю — на розрахунки в торговельній мережі — 52% (понад 2,5 мільярда операцій). Їхня сума становила близько чверті від усіх безготівкових операцій (23,1%). Порівняно з аналогічним періодом 2021 року кількість таких операцій зменшилась на 4,2%. Сума ж таких операцій зросла на 20,3%;

за сумою — на перекази з картки на картку — 58,3% (або 1 832,4 млрд грн). Їхня кількість становила 15,6%. Водночас за сумою перекази з картки на картку зросли на понад 90% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Тобто в умовах війни українці активно підтримували одне одного та допомагали силам оборони.

Оплата товарів і послуг в інтернеті у травні — грудні 2022 року становила більше чверті за кількістю (27%) та приблизно шосту частину за сумою (15,6%) від усіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це майже 491 млрд грн.

Середня сума однієї операції в Україні у травні — грудні 2022 року становила:

у торговельній мережі — 290 грн (в аналогічному періоді 2021 року — 231 грн),

із переказу з картки на картку — 2 448 грн (1 552 грн),

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет — 379 грн (359 грн).

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