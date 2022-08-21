Українці задекларували ₴4,3 мільярда – Податкова служба — Finance.ua
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Українці задекларували ₴4,3 мільярда – Податкова служба

Особисті фінанси
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Українці задекларували ₴4,3 мільярда – Податкова служба
Українці задекларували ₴4,3 мільярда – Податкова служба
З початку кампанії одноразового добровільного декларування українці задекларували активів на 4,3 млрд грн.
Про це повідомляє Державна податкова службаю.
«З початку кампанії одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб задекларовано 4,3 млрд гривень», — ідеться у повідомленні.
Зазначається, що сума задекларованого до сплати збору склала 257,1 млн гривень.
Інфографіка: ДПС
Інфографіка: ДПС

Довідка Finance.ua:

  • з 1 вересня 2021 року громадяни України отримали можливість одноразово задекларувати доходи, нерухоме та рухоме майно, щоб у майбутньому уникнути неприємних запитань про їх походження;
  • запропоновано три основні ставки для сплати збору: 5% — загальна ставка для валютних цінностей та майна, які перебувають в Україні; 9% — для іноземних активів; 2,5% — для декларування активів у вигляді ОВДП;
  • 15 серпня Рада продовжила податкову амністію капіталів до 1 березня 2023 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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