Українці за кордоном можуть обміняти посвідчення водія ще в одному місті — Finance.ua

Українці за кордоном можуть обміняти посвідчення водія ще в одному місті Сьогодні 15:15 — Особисті фінанси

Українці за кордоном можуть обміняти посвідчення водія ще в одному місті

У Мюнхені запрацював мобільний підрозділ ДП «Документ». Це третя локація в Німеччині, де українці можуть обміняти наявні чи відновити втрачені або викрадені посвідчення водія.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Як отримати послугу

Обмін та відновлення посвідчення водія здійснюється в Мюнхені через підрозділ ДП «Документ». Адреса розташування: м. Мюнхен Dachauer Str. 122, 80 637 München

Обслуговування громадян відбувається в мобільних програмно-технічних комплексах — спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою «Паспортний сервіс». Вони можуть прийняти до 200 громадян протягом робочого дня.

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Надання послуг здійснюється з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 у порядку живої черги, яка контролюється працівниками центру ДП «Документ». Електронна черга буде впроваджена протягом першого тижня роботи.

Для обміну та відновлення посвідчення водія необхідно підготувати такий пакет документів:

паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання (якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи), або закордонний паспорт;

ідентифікаційний номер;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) — у разі зміни персональних даних;

медична довідка (на період воєнного стану не обов’язкова).

Після подачі документів клієнта фотографують і створюють заявку на обмін чи відновлення документу. Далі вона надсилається в Україну до сервісного центру МВС. Адміністратори опрацьовують заявку, та в разі схвалення, замовник отримує готове посвідчення водія.

Довідка Finance.ua:

послуга з обміну та відновлення посвідчення водія для українців за кордоном доступна ще в 12 центрах ДП «Документ» у 7-ми європейських країнах: Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині, Італії, Іспанії та Туреччині;

із адресами усіх центрів ДП «Документ» за кордоном можна ознайомитись на офіційному сайті.

Подорожуючи за кордон на власній автівці варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки, без якої перетин кордону неможливий. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

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