Українці з 25 березня зможуть обміняти готівкову гривню у польських банках — Finance.ua
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Українці з 25 березня зможуть обміняти готівкову гривню у польських банках

Вчора 09:05Валюта
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З 25 березня розпочнеться обмін української гривні на злоті у відділеннях PKO Bank Polski.
Про це повідомили у НБУ.
Це стало можливим завдяки тому, що Нацбанк України та Нацбанк Польщі 18 березня 2022 року уклали відповідну угоду — саме вона дає можливість українцям, які перебувають у Польщі, здійснювати обмін української гривні на польські злоті.
Угода набирає чинності з 25 березня цього року. З цього дня українці можуть звернутися до окремих відділень банків Польщі для обміну готівкової гривні на польські злоті.

Що треба знати?

  • курс обміну буде максимально наближеним до офіційного;
  • повнолітні громадяни України зможуть обміняти загалом до 10 тисяч гривень готівкою на одну особу;
  • польські банки прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети не прийматимуться для обміну).
Національний банк Польщі купуватиме у комерційних банків Польщі готівкову гривню, отриману в результаті продажу громадянами України, для подальшого обміну з Національним банком України за тим самим курсом. Для допомоги українцям Національний банк України готовий викупити у Національного банку Польщі готівкову гривню на суму до 10 млрд гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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