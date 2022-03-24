Українці з 25 березня зможуть обміняти готівкову гривню у польських банках — Finance.ua

Українці з 25 березня зможуть обміняти готівкову гривню у польських банках

Вчора 09:05 — Валюта

З 25 березня розпочнеться обмін української гривні на злоті у відділеннях PKO Bank Polski.

Про це повідомили у НБУ.

Це стало можливим завдяки тому, що Нацбанк України та Нацбанк Польщі 18 березня 2022 року уклали відповідну угоду — саме вона дає можливість українцям, які перебувають у Польщі, здійснювати обмін української гривні на польські злоті.

Угода набирає чинності з 25 березня цього року. З цього дня українці можуть звернутися до окремих відділень банків Польщі для обміну готівкової гривні на польські злоті.

Що треба знати?

курс обміну буде максимально наближеним до офіційного;

повнолітні громадяни України зможуть обміняти загалом до 10 тисяч гривень готівкою на одну особу;

польські банки прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети не прийматимуться для обміну).

Національний банк Польщі купуватиме у комерційних банків Польщі готівкову гривню, отриману в результаті продажу громадянами України, для подальшого обміну з Національним банком України за тим самим курсом. Для допомоги українцям Національний банк України готовий викупити у Національного банку Польщі готівкову гривню на суму до 10 млрд гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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