Українці, які виїхали до Швейцарії, зможуть обміняти готівкову гривню на швейцарські франки — Finance.ua

Українці, які виїхали до Швейцарії, зможуть обміняти готівкову гривню на швейцарські франки
З 27 червня українці, які виїхали через війну до Швейцарії, зможуть обміняти готівкову гривню на швейцарські франки в окремих відділеннях банків UBS Switzerland AG та Credit Suisse.
Про це пише НБУ.
Сьогодні підписано відповідну угоду між Національним банком України та Національним банком Швейцарії.
Важливі умови угоди:
- обмін доступний повнолітнім громадянам України, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Швейцарській Конфедерації;
- обмін здійснюється в межах ліміту до 10 000 на одну особу;
- обмінний курс встановлюється щотижня й публікується на сайтах UBS Switzerland AG та Credit Suisse.
Нагадаємо, що аналогічні програми обміну вже працюють у Польщі, Німеччині, Бельгії, Італії, Швеції та Нідерландах.
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