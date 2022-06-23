Українці, які виїхали до Швейцарії, зможуть обміняти готівкову гривню на швейцарські франки — Finance.ua

Українці, які виїхали до Швейцарії, зможуть обміняти готівкову гривню на швейцарські франки Вчора 09:47 — Особисті фінанси

З 27 червня українці, які виїхали через війну до Швейцарії, зможуть обміняти готівкову гривню на швейцарські франки в окремих відділеннях банків UBS Switzerland AG та Credit Suisse.

Про це пише НБУ.

Сьогодні підписано відповідну угоду між Національним банком України та Національним банком Швейцарії.

Важливі умови угоди:

обмін доступний повнолітнім громадянам України, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Швейцарській Конфедерації;

обмін здійснюється в межах ліміту до 10 000 на одну особу;

обмінний курс встановлюється щотижня й публікується на сайтах UBS Switzerland AG та Credit Suisse.

Нагадаємо, що аналогічні програми обміну вже працюють у Польщі, Німеччині, Бельгії, Італії, Швеції та Нідерландах.

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