Українці, які виїхали до Швейцарії, зможуть обміняти готівкову гривню на швейцарські франки — Finance.ua
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Українці, які виїхали до Швейцарії, зможуть обміняти готівкову гривню на швейцарські франки

Особисті фінанси
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Українці, які виїхали до Швейцарії, зможуть обміняти готівкову гривню на швейцарські франки
З 27 червня українці, які виїхали через війну до Швейцарії, зможуть обміняти готівкову гривню на швейцарські франки в окремих відділеннях банків UBS Switzerland AG та Credit Suisse.
Про це пише НБУ.
Сьогодні підписано відповідну угоду між Національним банком України та Національним банком Швейцарії.
Важливі умови угоди:
  • обмін доступний повнолітнім громадянам України, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Швейцарській Конфедерації;
  • обмін здійснюється в межах ліміту до 10 000 на одну особу;
  • обмінний курс встановлюється щотижня й публікується на сайтах UBS Switzerland AG та Credit Suisse.
Нагадаємо, що аналогічні програми обміну вже працюють у Польщі, Німеччині, Бельгії, Італії, Швеції та Нідерландах.

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За матеріалами:
Finance.ua
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