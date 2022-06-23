Українці, які втратили родичів на війні, можуть отримати відстрочку від мобілізації — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці, які втратили родичів на війні, можуть отримати відстрочку від мобілізації

Особисті фінанси
286
Українці, які втратили близьких родичів через повномасштабну війну, можуть отримати відстрочку від призову під час мобілізації. Відповідний законопроект уже зареєструватиме у Верховній Раді.
Про це повідомляє сайт парламенту.
Законопроект № 7481 внесли до ВРУ сьогодні, 22 червня. У пояснювальній записці йдеться, що метою документа є розширення списку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації.
Зокрема, йдеться про громадян, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій у Донецькій та Луганській областях, а також від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України.
Пояснюється, що близькими родичами вважаються чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Довідка Finance.ua:

  • Народні депутати 22 травня ухвалили законопроект про продовження мобілізації в Україні. Вона триватиме щонайменше ще 90 днів — до 23 серпня.

Мобілізація: скільки вона триватиме, та кого і як призивають

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.