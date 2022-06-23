Українці, які втратили родичів на війні, можуть отримати відстрочку від мобілізації — Finance.ua

Українці, які втратили родичів на війні, можуть отримати відстрочку від мобілізації Вчора 07:10 — Особисті фінанси

Українці, які втратили близьких родичів через повномасштабну війну, можуть отримати відстрочку від призову під час мобілізації. Відповідний законопроект уже зареєструватиме у Верховній Раді.

Про це повідомляє сайт парламенту.

Законопроект № 7481 внесли до ВРУ сьогодні, 22 червня. У пояснювальній записці йдеться, що метою документа є розширення списку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації.

Зокрема, йдеться про громадян, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій у Донецькій та Луганській областях, а також від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України.

Пояснюється, що близькими родичами вважаються чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Довідка Finance.ua:

Народні депутати 22 травня ухвалили законопроект про продовження мобілізації в Україні. Вона триватиме щонайменше ще 90 днів — до 23 серпня.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.