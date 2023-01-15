Українці, які працюють неповний день, можуть отримати податкові пільги, але є умови — Finance.ua

Українці, які працюють неповний день, можуть отримати податкові пільги, але є умови Сьогодні 10:12 — Особисті фінанси

Українці, які працюють неповний день, можуть отримати податкові пільги, але є умови

Громадянам роз’яснили, чи має право на податкову соціальну пільгу фізична особа, яка працює неповний робочий день.

Про це йдеться на сайті Державної податкової служби.

Зазначається, що платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

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У 2023 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить 3760 грн (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 2684 грн х 1,4), у 2022 році — 3470 грн (2481,00 грн х 1,4), у 2021 році — 3180 грн (2270,00 грн х 1,4).

Це означає, що фізична особа, яка працює неповний робочий день, має право на податкову соціальну пільгу за умови, якщо розмір її заробітної плати не перевищує граничного розміру для отримання податкової соціальної пільги.

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