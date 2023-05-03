Українці, які опинилися за кордоном, можуть втратити квартири: названо нову аферу — Finance.ua
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Українці, які опинилися за кордоном, можуть втратити квартири: названо нову аферу

Особисті фінанси
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Українці, які опинилися за кордоном, можуть втратити квартири: названо нову аферу
Українці, які опинилися за кордоном, можуть втратити квартири: названо нову аферу
Українці, які через повномасштабне вторгнення рф були змушені залишити своє житло і виїхати за кордон, можуть стати жертвами шахраїв, які полюють на порожні квартири.
Юрист пояснив, які схеми для цього використовують зловмисники, і дав власникам нерухомості поради, як вберегти своє майно.

Як діють аферисти

  • В інтернеті серед різних оголошень шахраї вишукують квартири, власники яких виїхали з України, обирають потрібний об’єкт та здають житло за договором або без нього.
  • Для цього зловмисники використовують фальшивий паспорт і підписують із бажаючими винаймати квартиру договір оренди.
  • Далі аферисти підробляють паспорт власника об’єкта нерухомості, купити який на чорному ринку можна за ціною від 200 до 2000 доларів.
  • Після цього шахраї займаються підробкою правовстановлюючих документів, або можуть отримувати дублікат.
  • Потім вони влаштовують «огляди» для потенційних покупців квартир із переглядами житла, заманюючи тих заниженою вартістю об’єкта нерухомості.

Як не стати жертвою квартирних аферистів — поради юриста

Громадяни, які виїхали зі своїх квартир, наприклад за кордон, можуть переконатися, що з житлом все гаразд за допомогою перевірки реєстру майнових прав. Зробити це можна самостійно або ж звернутися до нотаріуса.
Якщо власники житла планують залишити його на тривалий час без нагляду, рекомендується оформлення договору позики з рідними, близькими чи друзями. У такому разі нотаріус накладе обмеження та розпорядження квартирою.
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Юристи закликають терміново внести житло до реєстру майнових прав, якщо це досі не зроблено.
Рекомендується дізнатися більше про орендаря: де працює, наскільки активна його сторінка в соцмережах, перевірити життєву історію, чи є інформація про рідних. Крім того, при оренді житла слід взяти в орендаря якісь документи, щоби переконатися в їхній справжності.
Якщо власник квартири здає її в оренду і залишається в Україні, юрист радить відвідувати житло частіше, щоб перевіряти наймачів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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