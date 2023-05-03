Українці, які опинилися за кордоном, можуть втратити квартири: названо нову аферу — Finance.ua

Українці, які опинилися за кордоном, можуть втратити квартири: названо нову аферу Сьогодні 17:48 — Особисті фінанси

Українці, які опинилися за кордоном, можуть втратити квартири: названо нову аферу

Українці, які через повномасштабне вторгнення рф були змушені залишити своє житло і виїхати за кордон, можуть стати жертвами шахраїв, які полюють на порожні квартири.

Юрист пояснив, які схеми для цього використовують зловмисники, і дав власникам нерухомості поради, як вберегти своє майно.

Як діють аферисти

В інтернеті серед різних оголошень шахраї вишукують квартири, власники яких виїхали з України, обирають потрібний об’єкт та здають житло за договором або без нього.

Для цього зловмисники використовують фальшивий паспорт і підписують із бажаючими винаймати квартиру договір оренди.



Далі аферисти підробляють паспорт власника об’єкта нерухомості, купити який на чорному ринку можна за ціною від 200 до 2000 доларів.



Після цього шахраї займаються підробкою правовстановлюючих документів, або можуть отримувати дублікат.



Потім вони влаштовують «огляди» для потенційних покупців квартир із переглядами житла, заманюючи тих заниженою вартістю об’єкта нерухомості.



Як не стати жертвою квартирних аферистів — поради юриста

Громадяни, які виїхали зі своїх квартир, наприклад за кордон, можуть переконатися, що з житлом все гаразд за допомогою перевірки реєстру майнових прав. Зробити це можна самостійно або ж звернутися до нотаріуса.

Якщо власники житла планують залишити його на тривалий час без нагляду, рекомендується оформлення договору позики з рідними, близькими чи друзями. У такому разі нотаріус накладе обмеження та розпорядження квартирою.

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Юристи закликають терміново внести житло до реєстру майнових прав, якщо це досі не зроблено.

Рекомендується дізнатися більше про орендаря: де працює, наскільки активна його сторінка в соцмережах, перевірити життєву історію, чи є інформація про рідних. Крім того, при оренді житла слід взяти в орендаря якісь документи, щоби переконатися в їхній справжності.

Якщо власник квартири здає її в оренду і залишається в Україні, юрист радить відвідувати житло частіше, щоб перевіряти наймачів.

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