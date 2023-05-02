Де в Києві найнижчі ціни на оренду квартири — Finance.ua

Де в Києві найнижчі ціни на оренду квартири Сьогодні 09:00 — Нерухомість

Де в Києві найнижчі ціни на оренду квартири

Оренда квартир в Києві зараз найдешевша у трьох районах — Святошинському, Дніпровському та Деснянському.

Трохи вищі ціни на оренду в Солом’янському, Подільському, Оболонському та Дарницькому районах, повідомляє в Солом’янському, Подільському, Оболонському та Дарницькому районах, повідомляє tsn.ua , посилаючись на відомості ріелтора Олександра Бойка.

Експерт зазначив, що у столиці ціни на оренду за місяць стартують від 5 тис. гривень.

«...Нові будівлі з сучасним ремонтом та інфраструктурою будуть дорожчими, ніж старі квартири без ремонту або зі старим ремонтом. Також враховуйте, що квартири з високоякісним ремонтом, ізольовані та обладнані сучасними приладами, будуть дорожчими», — зазначив співбесідник.

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Упродовж 16-27 лютого 2023 року соціологічна група «Рейтинг» провела опитування та з’ясувала, що дві третини внутрішньо переміщених осіб у Києві орендують квартиру, а ще чверть — живуть у будинку знайомих, родичів або друзів.

За даними соціологів, у власному житлі мешкають 2% переселенців, у інших місцевих мешканців — 1%, а у хостелах, готелях і центрах для біженців — 6-7%.

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УНІАН За матеріалами:

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