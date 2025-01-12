Українці все частіше купують залізничні квитки онлайн — Finance.ua

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Українці все частіше купують залізничні квитки онлайн

Казна та Політика
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Українці все частіше купують залізничні квитки онлайн
Українці все частіше купують залізничні квитки онлайн
За підсумками 2024 року, 86% залізничних квитків в Україні були придбані онлайн, що на 6% більше, ніж у 2023 році.
Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
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Цей показник продовжує зростати з кожним роком: 2021 року він становив 68%, а в 2022 — 73%.
Особливою популярністю користується застосунок «Укрзалізниці» — у 2024 році через нього було придбано 46% усіх квитків, тоді як у 2023 році цей показник був лише 28%.
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Також більше ніж удвічі зросла кількість квитків, які користувачі купують онлайн для перевезення своїх тварин.
У 2023 році було куплено 64 тисячі таких квитків, а вже у 2024 — 142 тисячі.
Нагадаємо, АТ «Укрзалізниця» досягла показника довоєнного рівня — протягом року було перевезено 57,2 млн пасажирів у далекому та приміському сполученні.
За матеріалами:
Finance.ua
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