Українці все частіше купують залізничні квитки онлайн — Finance.ua

Українці все частіше купують залізничні квитки онлайн Сьогодні 07:16 — Казна та Політика

Українці все частіше купують залізничні квитки онлайн

За підсумками 2024 року, 86% залізничних квитків в Україні були придбані онлайн, що на 6% більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Цей показник продовжує зростати з кожним роком: 2021 року він становив 68%, а в 2022 — 73%.

Особливою популярністю користується застосунок «Укрзалізниці» — у 2024 році через нього було придбано 46% усіх квитків, тоді як у 2023 році цей показник був лише 28%.

Читайте також «Укрзалізниця» не отримала нову відстрочку за боргами

Також більше ніж удвічі зросла кількість квитків, які користувачі купують онлайн для перевезення своїх тварин.

У 2023 році було куплено 64 тисячі таких квитків, а вже у 2024 — 142 тисячі.

Нагадаємо, АТ «Укрзалізниця» досягла показника довоєнного рівня — протягом року було перевезено 57,2 млн пасажирів у далекому та приміському сполученні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.