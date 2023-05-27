Українці в Румунії: проблеми з пошуком роботи та мовний бар'єр — Finance.ua

Українці в Румунії: проблеми з пошуком роботи та мовний бар'єр
У Румунії дослідили, наскільки українські біженці змогли інтегруватися в життя країни за час війни. Багато з них вже знайшли постійну роботу та влаштували дітей до шкіл. Але деякі досі не можуть працевлаштуватись і турбуються через незнання мови.
Експерти визначили, наскільки українцям вдалось адаптуватись у Румунії і налагодити своє життя. 86% біженців з України звернулись за тимчасовим захистом. У службах охорони здоров’я зареєструвались дві третини — 61%. А місцеві школи відвідує рекордна кількість українських дітей — 91%. Це одна з обов’язкових умов для отримання виплат на харчування. Працевлаштувались половина біженців — 51%, а досі шукають роботу — 24%.
Проблеми українців у Румунії
Опитані біженці назвали свої потреби:
- фінансова підтримка — 57%;
- інформація — 51%;
- медичні послуги — 50%;
- санітарно-гігієнічні засоби — 39%;
- продукти — 36%.
А своїми проблемами українські біженці у Румунії вважають:
- мову (74%);
- працевлаштування (25%);
- медичні послуги (12%);
- навчання дітей у школі (10%).
Що для українців змінилось у травні
З 1 травня у Румунії змінилася схема підтримки українських біженців. Щоб отримувати виплати на житло та харчування, необхідно обов’язково стати на облік до центру зайнятості та зареєструвати дітей у школах. Так влада країни намагається стимулювати інтеграцію українців до життя в Румунії.
Скільки коштує життя в Румунії
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