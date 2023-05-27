Українці в Румунії: проблеми з пошуком роботи та мовний бар'єр — Finance.ua

Українці в Румунії: проблеми з пошуком роботи та мовний бар'єр Сьогодні 18:13 — Особисті фінанси

У Румунії дослідили, наскільки українські біженці змогли інтегруватися в життя країни за час війни. Багато з них вже знайшли постійну роботу та влаштували дітей до шкіл. Але деякі досі не можуть працевлаштуватись і турбуються через незнання мови.

Експерти визначили, наскільки українцям вдалось адаптуватись у Румунії і налагодити своє життя. 86% біженців з України звернулись за тимчасовим захистом. У службах охорони здоров’я зареєструвались дві третини — 61%. А місцеві школи відвідує рекордна кількість українських дітей — 91%. Це одна з обов’язкових умов для отримання виплат на харчування. Працевлаштувались половина біженців — 51%, а досі шукають роботу — 24%.

Проблеми українців у Румунії

Опитані біженці назвали свої потреби:

фінансова підтримка — 57%;

інформація — 51%;

медичні послуги — 50%;

санітарно-гігієнічні засоби — 39%;

продукти — 36%.

А своїми проблемами українські біженці у Румунії вважають:

мову (74%);

працевлаштування (25%);

медичні послуги (12%);

навчання дітей у школі (10%).

Що для українців змінилось у травні

З 1 травня у Румунії змінилася схема підтримки українських біженців. Щоб отримувати виплати на житло та харчування, необхідно обов’язково стати на облік до центру зайнятості та зареєструвати дітей у школах. Так влада країни намагається стимулювати інтеграцію українців до життя в Румунії.

Телеканал 24 За матеріалами:

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