Українці в Польщі сплачуватимуть орендні внески за проживання — Finance.ua
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Українці в Польщі сплачуватимуть орендні внески за проживання

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З березня 2023 року українським біженцям у Польщі доведеться платити за проживання у закладах розміщення.
Про це в ефірі «Польського радіо» повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Спочатку біженці з України покриватимуть 50% вартості проживання, за кілька місяців — 75%.
Таким чином Польща готується до нової хвилі біженців з України через енергетичні проблеми та приймає рішення для зменшення навантаження на польських платників податків.
Орендна плата запроваджуватиметься, якщо біженці з України перебуватимуть у Польщі понад 120 днів.
Це не стосується людей з інвалідністю, дітей, вагітних жінок, пенсіонерів та багатодітних.
За матеріалами:
Lenta.UA
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