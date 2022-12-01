Українці в Польщі сплачуватимуть орендні внески за проживання — Finance.ua

Українці в Польщі сплачуватимуть орендні внески за проживання Сьогодні 20:29

З березня 2023 року українським біженцям у Польщі доведеться платити за проживання у закладах розміщення.

Про це в ефірі «Польського радіо» повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Спочатку біженці з України покриватимуть 50% вартості проживання, за кілька місяців — 75%.

Таким чином Польща готується до нової хвилі біженців з України через енергетичні проблеми та приймає рішення для зменшення навантаження на польських платників податків.

Орендна плата запроваджуватиметься, якщо біженці з України перебуватимуть у Польщі понад 120 днів.

Це не стосується людей з інвалідністю, дітей, вагітних жінок, пенсіонерів та багатодітних.

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