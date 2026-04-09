Українці в деяких громадах можуть отримати допомогу 10 тис. грн — умови

Деякі українці можуть отримати фінансову допомогу від Карітас. Для домогосподарств Васильківської, Дубовиківської та Миколаївської територіальних громад Синельниківського району Дніпропетровської області відкрито реєстрацію на отримання грошової допомоги.
Про це йдеться в повідомленні Карітас.
Розмір допомоги
Сума — 10 800 грн.
Громадяни, які відповідають вищевказаним умовам, матимуть право отримати грошову допомогу в розмірі 10 800 грн. Для цього необхідно заповнити спеціальну форму.

Хто може подати заявку

Домогосподарства, які відповідають таким умовам:
  • дохід на одну особу не перевищує 8422 грн
  • наявна соціальна вразливість
Обов’язкові документи (в оригіналі):
  • документ, що посвідчує особу кожного члена домогосподарства (паспорт / ID-картка з пропискою/ закордонний паспорт / тимчасове посвідчення).
  • свідоцтво про народження дітей до 14 років.
  • ідентифікаційний код кожного повнолітнього члена.
  • довідка ВПО (за наявності).
  • реквізити банківського рахунку IBAN (картка для виплат).
Документи, що підтверджують соціальну вразливість
  • документ про дохід: ОК-5, ОК-7, довідка з ПФУ, СМС про виплати тощо.
  • підписана заява на допомогу.
  • підписана згода на обробку персональних даних.

Додаткові документи для людей вразливих категорій

Одинока мати / батько / опікун:
  • свідоцтво про народження + витяг.
  • свідоцтво про смерть одного з батьків / рішення суду.
  • рішення про опікунство або місце проживання дитини.
Вагітні жінки або матері з дітьми до 3 років:
  • медична картка.
  • обмінна карта / диспансерна книжка.
  • свідоцтво про народження дитини.
Особи з тяжкими захворюваннями:
  • медична довідка з діагнозом і рекомендаціями.
  • амбулаторна карта / виписки / рецепти.
Особи з інвалідністю:
  • довідка МСЕК / посвідчення.
  • ІПР (індивідуальна програма реабілітації).
  • пенсійне посвідчення / інші підтверджуючі документи.
Самотні люди похилого віку (55+/60+):
  • пенсійне посвідчення.
  • довідка про склад сім’ї.
  • свідоцтво про смерть одного з подружжя.
Багатодітні сім’ї (3+ дітей):
• посвідчення багатодітної сім’ї.
• довідка про склад сім’ї.
• свідоцтва про народження дітей.
Зверніть увагу: усі медичні документи мають містити інформацію про діагноз, рекомендації лікаря та лікування.
Реєстрація: за гугл-формою.
За матеріалами:
Finance.ua
Гуманітарна допомогаПереселенціДопомога малозабезпеченим
