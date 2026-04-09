Українці в деяких громадах можуть отримати допомогу 10 тис. грн — умови

Деякі українці можуть отримати фінансову допомогу від Карітас. Для домогосподарств Васильківської, Дубовиківської та Миколаївської територіальних громад Синельниківського району Дніпропетровської області відкрито реєстрацію на отримання грошової допомоги.

Про це йдеться в повідомленні Карітас.

Розмір допомоги

Сума — 10 800 грн.

Громадяни, які відповідають вищевказаним умовам, матимуть право отримати грошову допомогу в розмірі 10 800 грн. Для цього необхідно заповнити спеціальну форму

Хто може подати заявку

Домогосподарства, які відповідають таким умовам:

дохід на одну особу не перевищує 8422 грн

наявна соціальна вразливість

Обов’язкові документи (в оригіналі):

документ, що посвідчує особу кожного члена домогосподарства (паспорт / ID-картка з пропискою/ закордонний паспорт / тимчасове посвідчення).

свідоцтво про народження дітей до 14 років.

ідентифікаційний код кожного повнолітнього члена.

довідка ВПО (за наявності).

реквізити банківського рахунку IBAN (картка для виплат).

Документи, що підтверджують соціальну вразливість

документ про дохід: ОК-5, ОК-7, довідка з ПФУ, СМС про виплати тощо.

підписана заява на допомогу.

підписана згода на обробку персональних даних.

Додаткові документи для людей вразливих категорій

Одинока мати / батько / опікун:

свідоцтво про народження + витяг.

свідоцтво про смерть одного з батьків / рішення суду.

рішення про опікунство або місце проживання дитини.

Вагітні жінки або матері з дітьми до 3 років:

медична картка.

обмінна карта / диспансерна книжка.

свідоцтво про народження дитини.

Особи з тяжкими захворюваннями:

медична довідка з діагнозом і рекомендаціями.

амбулаторна карта / виписки / рецепти.

Особи з інвалідністю:

довідка МСЕК / посвідчення.

ІПР (індивідуальна програма реабілітації).

пенсійне посвідчення / інші підтверджуючі документи.

Самотні люди похилого віку (55+/60+):

пенсійне посвідчення.

довідка про склад сім’ї.

свідоцтво про смерть одного з подружжя.

Багатодітні сім’ї (3+ дітей):

• посвідчення багатодітної сім’ї.

• довідка про склад сім’ї.

• свідоцтва про народження дітей.

Зверніть увагу: усі медичні документи мають містити інформацію про діагноз, рекомендації лікаря та лікування.

