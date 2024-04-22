Українці увійшли до трійки лідерів серед іноземних покупців житла у Туреччині — Finance.ua

Українці увійшли до трійки лідерів серед іноземних покупців житла у Туреччині Сьогодні 06:02 — Світ

Українці увійшли до трійки лідерів серед іноземних покупців житла у Туреччині

За підсумками березня цього року громадяни України увійшли до ТОП-3 іноземців, які придбали житло в Туреччині. Популярність придбання нерухомості в Туреччині серед іноземців знизилася вполовину у порівнянні з минулим роком.

Про це повідомляє Держагенство статистики Туреччини (TUİK).

«У березні громадяни рф купили в Туреччині 411 будинків. За громадянами росії йдуть громадяни Ірану зі 182 будинками, України — зі 129 будинками та громадяни Іраку з 82 будинками відповідно», — йдеться у статистичному звіті.

Територіально серед придбаного іноземцями житла на першому місці Стамбул, за ним — Анталія та Мерсін.

Зазначається, що продажі житла іноземцям за січень-березень скоротилися на 48% порівняно з відповідним періодом минулого року, досягнувши 5685 одиниць житла. У березні цього року іноземцям було продано 1778 одиниць житла, що нижче на 47,9% у порівнянні з березнем минулого року.

Загалом по всій Туреччині було продано 105,4 тисячі одиниць жила.

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Укрінформ За матеріалами:

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