Українці увійшли до трійки лідерів серед іноземних покупців житла у Туреччині — Finance.ua
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Українці увійшли до трійки лідерів серед іноземних покупців житла у Туреччині

Світ
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Українці увійшли до трійки лідерів серед іноземних покупців житла у Туреччині
Українці увійшли до трійки лідерів серед іноземних покупців житла у Туреччині
За підсумками березня цього року громадяни України увійшли до ТОП-3 іноземців, які придбали житло в Туреччині. Популярність придбання нерухомості в Туреччині серед іноземців знизилася вполовину у порівнянні з минулим роком.
Про це повідомляє Держагенство статистики Туреччини (TUİK).
«У березні громадяни рф купили в Туреччині 411 будинків. За громадянами росії йдуть громадяни Ірану зі 182 будинками, України — зі 129 будинками та громадяни Іраку з 82 будинками відповідно», — йдеться у статистичному звіті.

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Територіально серед придбаного іноземцями житла на першому місці Стамбул, за ним — Анталія та Мерсін.
Зазначається, що продажі житла іноземцям за січень-березень скоротилися на 48% порівняно з відповідним періодом минулого року, досягнувши 5685 одиниць житла. У березні цього року іноземцям було продано 1778 одиниць житла, що нижче на 47,9% у порівнянні з березнем минулого року.
Загалом по всій Туреччині було продано 105,4 тисячі одиниць жила.
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За матеріалами:
Укрінформ
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