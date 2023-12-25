Українці у Польщі витратять на Рідзво втричі менше, ніж поляки — дослідження EWL — Finance.ua
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Українці у Польщі витратять на Рідзво втричі менше, ніж поляки — дослідження EWL

Особисті фінанси
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Українці у Польщі витратять на Рідзво втричі менше, ніж поляки — дослідження EWL
Українці у Польщі витратять на Рідзво втричі менше, ніж поляки — дослідження EWL
Мігранти, які перебувають у Польщі, планують витратити на Різдво в середньому 470 злотих (4,5 тис грн), що втричі менше, ніж середньостатистичний поляк, — йдеться в дослідженні «Мігранти — Різдво в Польщі», проведеному Міграційною платформою EWL і Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.
Дослідження показало, що майже кожен третій іноземець (30%), у тому числі українці, які перебувають в Польщі, має намір витратити від 101 до 500 злотих на продукти, подарунки та подорожі, пов’язані зі святкуванням Різдва (960−4,8 тис. грн). Тоді як лише кожен четвертий іммігрант (25%) планує більші видатки. Кожен десятий респондент (9%) у цей період витратить менше 100 злотих, і такий же відсоток іммігрантів не планує різдвяних витрат.
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На святкування Різдва в Польщі мігранти планують виділити в середньому близько 470 злотих. У свою чергу, дослідження, проведене на замовлення Асоціації польських банків дослідницькою компанією Minds&Roses, показує, що середньостатистичний поляк планує витратити під час майбутніх свят 1490 злотих (14,2 тис грн). Це втричі більше, ніж іноземець, який перебуває в Польщі.
Українці у Польщі витратять на Рідзво втричі менше, ніж поляки — дослідження EWL
Серед улюблених страв традиційної польської різдвяної кухні іноземці назвали насамперед вареники з капустою та грибами (28% респондентів). У свою чергу 26% респондентів зізналися, що з усіх святкових страв віддають перевагу грибному супу. До п’ятірки страв, які найчастіше обирають іммігранти, увійшли кутя (26%), популярна як в польській, так і в українській кухні, а також сирник (26%) і маковий пиріг (26%). Проте традиційний польський борщ з «вушками» сподобався лише кожному десятому іноземцю (11%), а також бігос (11%) чи рибний холодець (10%).
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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