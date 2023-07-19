Українці у Польщі почали масово відкривати власний бізнес — Finance.ua

Українці у Польщі почали масово відкривати власний бізнес Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Українці у Польщі почали масово відкривати власний бізнес

Українці почали масово реєструвати бізнес у Польщі. Кількість нових підприємств сягає 2000 на місяць.

Цього року громадяни України відкрили в Польщі близько 14 тисяч фірм — це майже стільки ж, скільки за весь 2022 рік.

Про це повідомляє Польський економічний інститут (PIE).

У 2022 році українці створили в Польщі майже 16 тисяч одноосібних підприємств (ФОП), що становить 6% усіх нових бізнесів, зареєстрованих торік. За перші шість місяців 2023 року додалося майже стільки само.

Із початку війни до кінця червня 2023 року в Центральній базі реєстрації та інформації про бізнес було зареєстровано 29 400 українських ФОП. Найбільше — у сфері будівництва, інформації та зв’язку, послуг (85% - перукарські та косметологічні послуги).

До війни у 2022 році на місяць реєстрували близько 200 українських підприємств у Польщі. Зазначається, що після вторгнення РФ в Україну ситуація кардинально змінилася.

У квітні 2022 року порівняно з березнем кількість компаній зросла майже у 3 рази. Із травня 2022 року щомісяця реєструвалося мінімум 1000 нових фірм українців. 2023 рік приніс рекордні обсяги, зазначили в інституті.

«Із початку 2023 року щомісяця ми спостерігаємо створення понад 2 тисяч українських ФОП. На українські компанії припадає 67% усіх нових іноземних бізнесів і 10% усіх фірм, створених протягом першої половини 2023 року», — сказала керівник групи економічного прогнозування інституту Катажина Дембковська.

Понад половина (61%) іноземних ФОП, зареєстрованих із січня 2022 року по червень 2023 року, мають власників з українським громадянством.

Згідно з аналізом експертів інституту

у 2022 році компанії, засновані громадянами України, становили 57% іноземних компаній у Польщі,

іноземних компаній у Польщі, а в 2023 році таких уже дві третини (майже 67%).

З початку 2022 року закрилися тільки 3% фірм, створених українцями.

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