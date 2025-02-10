Середній вік, пробіг та ціни: які автомобілі продавали українці в січні — Finance.ua

Середній вік, пробіг та ціни: які автомобілі продавали українці в січні Сьогодні 21:02 — Особисті фінанси

Середній вік, пробіг та ціни: які автомобілі продавали українці в січні

За перший місяць 2025 року на ринку було розміщено понад 206 тисяч нових оголошень про продаж авто.

Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

Найбільша кількість пропозицій надійшла з Київської області разом зі столицею — 37 165 оголошень (18% від загальної кількості). На другому місці знаходиться Львівська область із 19 326 оголошеннями (9,4%), а замикає трійку Дніпропетровська область з показником 17 698 оголошень (8,6%).

До трійки областей із найменшою активністю потрапили Луганська (35 оголошень), Херсонська (614 оголошень) та Донецька (2 687 оголошень) області.

«Аналіз даних свідчить про нерівномірну активність автомобільного ринку в різних регіонах України. Найвищу активність демонструють економічно розвинені області з великими містами, що є основними центрами купівлі-продажу авто. При цьому регіони з меншою кількістю оголошень зіштовхуються з низьким рівнем економічної активності та попиту на автомобілі», — зазначають експерти.

Інфографіка: eauto.org.ua

Середній вік автомобілів, що виставлялися на продаж, варіюється від 14,6 року у Львівській області до 22,6 року у Донецькій. На цей показник прямо впливає кількість «свіжопригнаних» автомобілів (тобто імпортованих із-за кордону), які продаються в конкретному регіоні. Оскільки Львівська область є «воротами в Європу», там розвинений бізнес з «пригону» авто, що й дає настільки менший середній вік.

Середній пробіг теж коливається: найнижчий — 183 тис. км у Київській області, а найвищий — 228 тис. км у Донецькій. Проте це порівняно незначний діапазон — так чи інакше цей параметр тримається недалеко від «психологічної маркетингової межі» у 200 тисяч кілометрів. Навіть якщо середній вік в регіоні понад 20 років.

Щодо цінових показників, найдорожчі автомобілі пропонувалися в Київській області та столиці (середня ціна — $8 590), а найдешевші — у Херсонській області (середня ціна — $2 650). Загалом сукупна вартість автомобілів, виставлених на продаж у Київській області, перевищила $523 млн, тоді як у Луганській склала лише $0,2 млн.

«Істотний розрив у середньому віці та пробігу авто, а також у середній вартості свідчить про регіональні особливості автомобільного попиту та пропозиції. Наприклад, у Донецькій, Херсонській та Луганській областях через військові дії та економічні труднощі на продаж виставляються здебільшого дешевші та старші автомобілі. У той час як у Києві та Львові, що мають вищу купівельну спроможність, попит зміщується у бік новіших і дорожчих моделей», — підсумували в Інституті досліджень авторинку.

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