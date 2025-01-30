Українці торік відкрили понад 26 000 компаній: де найбільший приріст — Finance.ua

Українці торік відкрили понад 26 000 компаній: де найбільший приріст Сьогодні 15:01 — Фондовий ринок

Українці торік відкрили понад 26 000 компаній: де найбільший приріст

У 2024 році українці почали частіше відкривати компанії у секторах машинобудування, ІТ та телекомунікацій. Серед регіонів-лідерів за ростом частки реєстрацій — Київська, Черкаська та Хмельницька області.

Про це свідчать результати дослідження YouControl.Market.

За даними YC. Market, у 2024 році в Україні зареєстрували трохи більше ніж 26 тисяч нових компаній, що на 2,7% менше відносно 2023 року (26,7 тис.). Кількість компаній, що припинили діяльність протягом 2024 року (3,3 тис.), скоротилася на 12,7% відносно 2023 року (3,7 тис.).

Інфографіка: YouControl. Market

У яких регіонах та секторах відкрилося найбільше компаній

У абсолютних значеннях найбільше компаній у 2024 році зареєстровано у Києві — 9,2 тис., Дніпропетровській області — 2,2 тис. та Львівській області — 2,1 тис. Однак, якщо проаналізувати динаміку відкриття компаній у 2024 році, то лідерами за зростанням частки новостворених компаній в Україні стали Київська, Черкаська та Хмельницька області.

Інфографіка: YouControl. Market

Щодо секторальної динаміки, то найбільше нових компаній у 2024 році зареєстрували у таких секторах: оптова торгівля — 3,4 тис., транспорт і логістика — 2,3 тис., операції з нерухомістю — 2,2 тис., будівництво — 2,0 тис. та сільське господарство — 1,9 тис.

Інфографіка: YouControl. Market

Найдинамічніше у 2024 році зростав сектор машинобудування: зміна частки склала 1,4 п.п. — з 2,5% у 2023 році до 3,9% у 2024 році.

Якщо проаналізувати абсолютні цифри, то приріст нових компаній сектору склав понад 34%: у 2024 році — 1022 компанії, у 2023 році — 670.

Варто зауважити, що на противагу спаду реєстрацій та зростанню закриттів ІТ ФОПів у 2024, серед компаній сектору спостерігається чимале зростання: з 5,2% у 2023 році (1382 компанії) до 6,6% у 2024 році (1714 компаній).

На 0,7 п.п. зросла частка новостворених компаній у телекомунікаціях: з 0,2% до 0,9%. Позитивний тренд спостерігається і в електроенергетиці — 0,7 п.п. ріст та електроніці та обладнанні, де ріст становить 0,5 п.п.

Згідно із дослідженням, розвиток ринку компʼютерних послуг в умовах війни підкріплюється зростанням попиту на продукцію Miltech-cектору не лише в частині software (програмного забезпечення), а й hardware (високоточного обладнання), які виробляються новоствореними компаніями в галузі машинобудування, телекомунікацій та електроніки.

Натомість у секторах, де є найбільше реєстрацій нових компаній, оптова торгівля, транспорт та логістика, відбувається спад росту частки нових компаній.

Інфографіка: YouControl. Market

У яких регіонах та секторах закрилося найбільше компаній

Загалом у 2024 році в Україні зупинили діяльність майже 3,3 тис. компаній. Найбільше закриттів у Києві — 528, Дніпропетровській області — 395, Одеській області — 282, Львівській області — 239 та Харківській області — 201.

Читайте також Коли ФОПу платити військовий збір у 2025 році

Інтенсивність ліквідації підприємств у 2024 році зросла найбільше в Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях.

Інфографіка: YouControl. Market

Зміна частки Дніпропетровської області в загальній кількості закритих компаній зросла на 4,3 п.п. — з 7,7% до 12,1%. У Харківській області зміна частки в загальній кількості закритих компаній зросла на 1,3 п.п. — з 4,8% до 6,1%, у Полтавській зростання на 1,0% п.п. — з 3,1% до 4,1%.

Читайте також У 2024 українці закрили рекордну за 5 років кількість ФОПів

За результатами дослідження закриттів за два роки повномасштабної війни, Одеська, Запорізька та Київська області були регіонами, де інтенсивність ліквідації підприємств зросла найбільше. У 2024 році частка закритих компаній з Одещини зменшилась на 1,2 п.п., що свідчить про певну стабілізацію ділової активності в регіоні.

У секторі сільського господарства спостерігається максимальне розширення частки припинення діяльності підприємств, що у 2024 році склало 2 п.п.: з 15,4% до 17,4%.

Інфографіка: YouControl. Market

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.