Українці стали вживати більше імпортних і менше вітчизняних молочних продуктів — Finance.ua
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Українці стали вживати більше імпортних і менше вітчизняних молочних продуктів

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Експорт молочних продуктів з України у вартісній оцінці знизився в 2023 році майже на 30% в порівнянні з 2022 роком, тоді як імпорт збільшився більш як на 15%. Через це в минулому році негативне сальдо експорту-імпорту склало — $77.2 млн, тоді як у попередньому 2022 році показник був позитивним — $28.2 млн. Таким чином, споживання молочної продукції в минулому році «вимивало» кошти з України, повідомляє Спілка молочних підприємств України (СМПУ).
Організація підкреслює, що ріст імпорту в 2023 році відбувався майже по всім категоріям молочних продуктів. Наприклад, імпорт кисломолочних продуктів та сирів суттєво перевищував експорт: різниця між експортом і імпортом (сальдо) коливалися в межах від -289 тонн в вересні до -615 тонн в березні для кисломолочних продуктів та від -1398 тонн в січні до -2902 тонн в грудні для сиру.
Імпорт вершкового масла у жовтні-2023 вперше за рік перевищив експорт, а у листопаді продемонстрував найбільш негативне значення сальдо для цієї товарної позиції.
Крім того, у 2023 році суттєво, на 45%, зменшились обсяги експорту вершкового масла, тоді як по інших видах молокопродуктів вони суттєво не змінились. Загалом, внаслідок несприятливої цінової кон’юнктури у 2023 році, експортна виручка від продажів цього товару в 2023 році знизилась у 1,4 рази проти рівня 2022 року.
«У 2023 році суттєво (у 2,4 рази) зросли обсяги імпорту вершкового масла та молочної сироватки (у 1,4 рази). Обсяги імпорту сирів у натуральному виразі залишились на тому ж рівні, проте у вартісному — зросли на 10%. Загалом, це призвело до зростання обсягів імпорту більш як у 1,15 рази проти рівня попереднього, 2022 року», — констатує СМПУ.
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