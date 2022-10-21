Українці скоротили споживання сиру: експерти назвали причини — Finance.ua

Українці скоротили споживання сиру: експерти назвали причини Вчора 05:18 — Особисті фінанси

Внутрішні продажі сиру сповільнилися на тлі масових ракетних обстрілів росією та загального погіршення економічного становища українців.

Про це повідомили експерти аналітичної платформи « Інфагро ».

Зазначається, що негативно впливає на ситуацію дорожнеча сирів на полицях магазинів. Тому виробники мусять стимулювати продажі частішими акціями зі зниженням цін.

«Проте базові прайси продавці не мають наміру знижувати, на додаток, деякі, навпаки, приймають рішення про хоча б незначне, але збільшення їх, мотивуючи подорожчанням сировини. В жовтні сировари вперше за тривалий період пробують збільшувати і експортні ціни», — зазначили аналітики.

За їхніми словами, окремі сировари зниження внутрішнього попиту компенсують збільшенням обсягів експорту в Європу.

«Зараз уже приблизно п’ята частина від загального виробництва напівтвердого сиру в Україні направляється на зовнішні продажі. Такого не було з моменту закриття Росією свого ринку в 2015 році. Більш ніж половина вивезеного сиру відправлена у Польщу. За три квартали обсяг експорту сиру збільшився приблизно на 40%», — додали експерти.

УНІАН За матеріалами:

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