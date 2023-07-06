Українці скаржаться на обмінники навіть після вимог НБУ: Гетманцев анонсував нові заходи проти обмінників-порушників — Finance.ua

Українці скаржаться на обмінники навіть після вимог НБУ: Гетманцев анонсував нові заходи проти обмінників-порушників Сьогодні 12:00 — Валюта

Українці скаржаться на обмінники навіть після вимог НБУ: Гетманцев анонсував нові заходи проти обмінників-порушників

В Україні з 1 липня оновилися правила обміну валюти — обмінники зобов’язали приймати старі купюри долара, якщо вони сильно пошкоджені. Проте скарги українців на дії «валютників» не припинилися.

Щоб остаточно вирішити проблему, порушників правил варто суворо карати. Про це заявив голова Комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев.

«Скарг від людей досі багато — і припиняться вони лише після притягнення до реальної відповідальності найбільш системних порушників. У цьому контексті вітаю „таємних покупців“ НБУ, гарячу лінію та системну перевірку скарг, які надходять від людей до Нацбанку», — зазначив нардеп.

Другим важливим кроком, за словами Гетманцева, має стати закриття нелегальних обмінників.

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Гетманцев нагадав, що, за чинними правилами, обмінники зобов’язані здійснювати операції з усіма іноземними банкнотами, крім значно зношених чи пошкоджених. До таких належать:

розірвані чи розрізані на частини купюри;

банкноти з пошкодженими елементами дизайну та захисту (наприклад, видалені цифрові або текстові позначення номіналу, зображення портрета, захисні стрічки);

зі зміненим кольором паперу та/або зображень;

із плямами, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти, а також із ознаками гниття;

з явними друкарськими недоліками.

Такі банкноти, а також ті, що вийшли з обігу в їхній «рідній» країні, треба здавати на інкасо. Це означає додаткові комісії. У всіх інших випадках такі «побори» є незаконними.

Обозреватель За матеріалами:

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