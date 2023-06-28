Українці сформували в Дії майже 18 мільйонів паспортів — Finance.ua

Українці сформували в Дії майже 18 мільйонів паспортів Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Протягом двох років електронні паспорти у Дії українці сформували 17,9 млн разів.

Наразі у застосунку використовують 5 млн ID-карток та 12,9 млн закордонних паспортів, — інформує Мінцифри.

Завдяки цифровим документам щодня мільйони українців відкривають рахунки в банках, забирають посилки, подорожують чи отримують держпослуги.

Найчастіше громадяни використовують е-паспорти у фінансовому секторі (12+млн разів), користуванні мобільними операторами (308+ тис. разів), публічних послугах (66+ тис. разів), комуналці (45+ тис. разів), медицині (13+тис. разів).

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