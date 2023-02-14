Українці розмістили понад 100 млн доларів на депозиті в Sense Bank — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Українці розмістили понад 100 млн доларів на депозиті в Sense Bank Сьогодні 16:35 — Фондовий ринок

Понад 100 млн доларів придбали клієнти в Sense SuperApp для розміщення на депозиті

Валюту на понад 100 млн доларів придбали клієнти через цифровий банк Sense SuperApp для подальшого розміщення на депозит. З початку впровадження послуги українці відкрили понад 60 тис таких депозитів в Sense Bank, середня сума вкладу склала близько 1630 доларів.

Найбільш популярним серед клієнтів банку став строковий вклад «Прибутковий» у доларах США від трьох місяців з дохідністю від 2,5% до 6%. При цьому, кошти з понад 60% депозитних угод після завершення їх терміну було розміщено клієнтами повторно.

Послуга дає можливість придбати валюту за останнім зафіксованим курсом (37,40 за долар та 40,20 за євро), що значно вигідніше ніж готівковий валютообмін, а також без додаткових комісій.

Для того, щоб придбати іноземну валюту (долар/євро) онлайн у цифровому банку Sense SuperApp для подальшого розміщення на депозит, клієнту необхідно у меню «Продукти» перейти в розділ «Депозит або кредит» та натиснути «Депозит». Після цього обрати валюту вкладу та депозит «Прибутковий», зафіксувавши строк на 3 місяці та більше, а також вказати рахунок у гривні, з якого будуть списані кошти та обрати валютний рахунок, на який повернуться кошти після завершення дії депозиту. Всі ці операції можна зробити за декілька хвилин.

Нагадаємо, всі вклади клієнтів банку на 100% гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Sense Bank — один із системно важливих банків України. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює 4,5 тис. співробітників.

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