Українці рідше відвідують заклади громадського харчування, але витрачають більше — дослідження

Українці рідше відвідують заклади громадського харчування, але витрачають більше — дослідження

У першій половині 2025 року українці рідше відвідували заклади харчування, проте залишали там більше грошей, ніж торік.

Про це йдеться у дослідженні Poster.

Єдиним сегментом, який втримав рівень відвідуваності, стали суші-заклади. В інших форматах падіння відвідуваності коливається від 7% до 16%.

Наскільки зріс середній чек

Середній чек у закладах України зріс на 17% і тепер становить 171 грн.

Найбільше подорожчали бари — до 476 гривень (+19%) та кав’ярні — до 108 гривень (+18%).

У кафе рахунок зріс до 307 грн (+17%), у ресторанах — до 675 гривень (+17%).

Середній чек піцерій тепер в середньому 324 гривні (+16%), пекарень — 82 гривні (+14%), а суші — 670 гривень (+12%).

Виручка українських закладів харчування зросла на 5% порівняно з минулим роком. Але це зростання відбулося через підняття цін, а не через збільшення кількості гостей.

Найбільше виручка зросла у Львові — на 7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Якщо ж дивитися за форматами, то лідером стали суші-заклади, де зростання виручки сягнуло 9%.

