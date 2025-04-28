Великі ресторани та готелі України наростили доходи: хто заробив найбільше — Finance.ua
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Великі ресторани та готелі України наростили доходи: хто заробив найбільше

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Великі ресторани та готелі України наростили доходи: хто заробив найбільше
Великі ресторани та готелі України наростили доходи: хто заробив найбільше
На 10% зріс сукупний дохід Індексу ресторанів та готелів торік — до 28,22 млрд грн за даними Індексу Опендатабот.
Як свідчить статистика, рік був вдалим не для всіх: попри те, що 8 представників переліку збільшили свій дохід, лише 6 з них змогли отримати прибуток за результатами періоду. До десятки кращих потрапили 6 мереж ресторанів, 2 постачальники готових страв та 2 готелі.
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Лідером за обома показниками одночасно став McDonald’s. Дохід мережі зріс майже на третину, до 16,84 млрд грн, а прибуток склав 1,59 млрд грн — приріст клав майже чверть за рік. Це найбільший прибуток серед всіх бізнесів з десятки кращих.
Друге місце посів новачок в Індексі: Контракт Продрезерв 5 з Дніпропетровщини. Дохід компанії зріс у 1,5 раза до 4,44 млрд грн, а прибуток збільшився у 1,6 раза за рік та склав 122,7 млн грн.
Пузата Хата (компанія Оперком) закриває трійку лідерів найбільшим приростом доходу за рік — у 1,5 раза (1,47 млрд грн). Попри це мережа завершила рік з мінусом у 37,4 млн грн.
Одразу три місця в Індексі посіли компанії, що працюють над брендом KFC:
  • 4 місце — компанія Тесті Фуд, власником якої є Валерій Кіптик (співвласник Варус та Єва). Дохід компанії не змінився за рік і склав 1,03 млрд грн. Також її прибуток зменшився у 5,7 раза до 29 млн грн.
  • далі йде Глобальна ресторанна група-Україна, заснована Берілліом Інвестментс (США). Її дохід склав 982,9 млн грн — +19% за рік. Водночас збитки зросли у 2,4 раза за рік — до 155,8 млн грн.
  • Компанія ДТС-Харків посіла шосте місце з доходом у 771,9 млн грн. Попри те, що дохід зріс на чверть за рік, прибуток зменшився у 30 разів — до 10,5 млн грн.
Великі ресторани та готелі України наростили доходи: хто заробив найбільше
Сьому та восьму сходинки поділили готельні оператори: Парктур (Буковель) та Міжнародно-діловий центр (Hilton Kyiv). Їх доходи зросли на 31% та 27% відповідно. Проте прибуток Парктура зменшився у 50 разів до 40,6 млн грн, а Міжнародно-діловий центр взагалі зазнав збитків у розмірі 169 млн грн.
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Компанія Атомсервіс посіла 9 місце. Минулий рік для компанії був не дуже вдалим: дохід зменшився майже у 7 разів, а прибуток — у 33 рази, до 16,3 млн грн.
Домінос Піцца Юкрейн (Domino's Pizza) замикає десятку лідерів. Мережа збільшила свій дохід у 1,5 раза до 550 млн грн та удвічі зменшила збитки: до 16,6 млн грн.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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