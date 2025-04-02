Українська мережа ресторанів Lviv Croissants виходить на ринок Південної Кореї — Finance.ua

Українська мережа ресторанів Lviv Croissants виходить на ринок Південної Кореї Сьогодні 17:16

Українська мережа ресторанів Lviv Croissants виходить на ринок Південної Кореї

Українська мережа ресторанів Lviv Croissants відкриє заклад у Сеулі (Південна Корея), повідомляє AIN.

«Ми виходимо на корейський ринок. Плануємо відкриття ближче до кінця місяця (квітня 2025 року — ІФ-У)», — сказали у Lviv Croissants і додали, що наразі шукають менеджера пекарні.

Заклад мережі відкриють у Goddeok Business Valley за адресою 353−23 Godeok-dong.

Lviv Croissants — українська міжнародна франчайзингова мережа ресторанів, заснована у 2015 році. Спеціалізується на виготовленні круасанів. Бренд вийшов на європейський ринок у вересні 2022 року. Перший заклад відкрився у польському місті Згожелець. Наразі у мережі 180 закладів по всій Україні, 11 у Польщі та по 1 у Словаччині, Чехії, Франції та США. Останнім відкриттям за кордоном став запуск Lviv Croissant у Каннах у Франції у січні 2025 року.

Входить до групи компаній Fast Food Franchising Group. ТОВ «Фаст Фуд Франчайзинг Груп» засновано у 2015 році у Львові.

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