Українці працюють вже у половині польських фірм: скільки їм платять — Finance.ua
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Українці працюють вже у половині польських фірм: скільки їм платять

Світ
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Українці працюють вже у половині польських фірм: скільки їм платять
Українці працюють вже у половині польських фірм: скільки їм платять
Кожна друга польська компанія взяла на роботу працівників із України. Третина фірм готові платити їм більше, ніж полякам.
Половина українців працюють на посадах нижчого рівня, повідомляє yavp.pl.
У Польщі зросла частка компаній, які працевлаштували українців. У листопаді таких фірм було 42%, зараз їх уже 49%. Про це свідчать дані нового дослідження «Барометр польського ринку праці» компанії Personnel Service.
Більше половини українців працюють у Польщі на посадах нижчого рівня — таких 56%. Посади середньої ланки в польських фірмах займають 32% українців.
Заробітна плата, яку платять українцям:
  • понад 25 злотих брутто на годину має майже кожен третій українець;
  • 21% роботодавців у Польщі платять українцям від 22,8 до 24,9 злотих брутто за годину.
  • понад 40 злотих брутто за годину платять у 8% фірм.
При цьому зростає готовність польських роботодавців платити українцям більше, ніж полякам на тій самій посаді. Зараз таких фірм 31%, у листопаді 2022 року їх було 19%.
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У дослідженні з’ясували ставлення поляків до працевлаштування українських іммігрантів. 35% респондентів позитивно ставляться до працівників з України, а 45% — нейтрально.
Але зростає і занепокоєність щодо конкуренції на ринку праці. Якщо рік тому 80% відсотків поляків вважали, що українці не становлять для них загрози на ринку праці, а зараз таких — 68%.
Також 41% поляків переконані, що працівники з-за кордону на ринку праці стримують ріст зарплат. 36% опитаних вважають, мігранти ніяк не впливають на величину щомісячної винагороди.
Знайти роботу в Україні та Європі зараз дуже непросто, однак знання іноземної мови може значно спростити пошуки. Тому рекомендуємо скористатися «плюшками» Englishdom.com — онлайн-школи англійської мови нового покоління. А за промокодом PrayForUkraine на вас чекає знижка 15% на всі пакети уроків.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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