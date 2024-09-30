Українці повинні платити за обслуговування труб — експерт Сьогодні 20:35 — Особисті фінанси

Українці повинні платити за обслуговування труб — експерт

Українці повинні платити за обслуговування труб, навіть якщо не використовують опалення у батареях.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповіла експертка у сфері житлово-комунального господарства Христина Ненно.

«Якщо ви не використовуєте опалення у батареях, то передаєте показники лічильника по нулях. Однак тоді, на жаль, згідно з чинним законодавством, маєте сплатити за обслуговування труб», — сказала Ненно.

Експертка пояснила, що такі рахунки виставляє «Єврореконструкція», адже має судову практику. Вартість може становити 10 гривень, 150 грн, а може і 1500 тисячі гривень. Це залежить від типу будинку.

«Ви сплачуєте не за „особисту“ батарею, а за місця загального користування: під’їзд, підвал, дах, якщо там є опалення. З „Єврореконструкцією“ так (складно довести меншу вартість. — Ред.), а з „Теплоенерго“ трохи простіше», — додала Ненно.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.