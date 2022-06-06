Українці повертаються: потік людей в Україну через західний кордон триває вже майже місяць — Finance.ua
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Українці повертаються: потік людей в Україну через західний кордон триває вже майже місяць

Вчора 16:34Особисті фінанси
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Потік людей на в’їзд в Україну через її західний кордон 27 днів поспіль перевищує потік на виїзд. Сумарно чистий приплив в Україну за ці дні становить близько 184 тисяч осіб.
Про це йдеться в даних Держприкордонслужби.
З урахуванням цих даних різниця в кількості тих, хто виїхав та в’їхав в Україну через західний кордон, від початку війни вийшла на рівень кінця березня.
Відомство зазначає, що 5 червня Україну залишили майже 31 тис. осіб порівняно з більше ніж 38 тис днем раніше, тоді як кількість тих, хто прибув до країни, становила майже 40 тис проти 43 тис напередодні.
Відомство уточнило, що минулої доби кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами знизилася зі 189 напередодні до 146.
За даними прикордонної служби Польщі, від початку війни до Польщі в’їхало з України 3,859 млн осіб, а виїхало у зворотному напрямку 1,876 млн.
За даними УВКБ ООН на 1 червня, загалом з України від початку війни виїхало (без урахування потоку на в’їзд) 6,983 млн осіб.
Українці повертаються: потік людей в Україну через західний кордон триває вже майже місяць
Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 1 червня в’їхало 2,102 млн людей без урахування даних Угорщини, рф та білорусі.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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