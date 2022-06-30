Українці поступово повертаються до роботи: скільки досі не працюють — Finance.ua

Українці поступово повертаються до роботи: скільки досі не працюють Вчора 14:01 — Особисті фінанси

Українці поступово повертаються до роботи: скільки досі не працюють

Продовжується поступове повернення українців до роботи. Проте в середині червня не працювали 35% з тих, хто мав роботу до війни.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи « Рейтинг ».

Чи повернулися до роботи

Сьогодні 38% з тих, хто працював до війни, повернулися на свої робочі місця у звичному режимі, 18% — працюють дистанційно, 7% — знайшли нове місце праці. Попри це третина таких опитаних (35%) до цього часу не працюють.

Найбільше останніх серед наймолодших та найстарших опитаних, жінок, мешканців сходу та півдня країни. У динаміці найкраща ситуація з поверненням на роботу — серед мешканців центру та заходу, найгірша — мешканців сходу.

Опитування також показало, що через війну українці часто себе обмежують: наразі 59% вважають за необхідне суттєво обмежувати себе у розвагах і покупках. Натомість 36% кажуть, що потрібно намагатися жити повноцінним життям.

Молодь до 35 років менш схильна до самообмежень (лише 46% це підтримують). Також менше обмежують себе люди, які повноцінно (55%) або частково працюють (58%), вірогідно вважаючи, що їх фронт — економічний (сплата податків, допомога армії).

Довідка Fiannce.ua:

згідно з дослідженням, у червні українці найчастіше шукали роботу у середньому за 19 200 грн. У цей же час середня з.п. у вакансіях, які розміщували роботодавці, становить 18 100 грн;



експерти порталу robota.ua вирішили проаналізувати, у яких галузях роботодавці найчастіше пропонують віддалену роботу. З’ясувалося, що загалом в Україні кількість вакансій віддаленої роботи скоротилася вдвічі: якщо до початку війни було близько 6 тис. таких пропозицій, то зараз — менше 3 тис.;

на віддалену роботу найчастіше шукають: операторів call-центрів; веб-розробників; спеціалістів техпідтримки; інтернет-маркетологів; копірайтерів.



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