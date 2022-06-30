Українці поступово повертаються до роботи: скільки досі не працюють — Finance.ua
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Українці поступово повертаються до роботи: скільки досі не працюють

Особисті фінанси
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Українці поступово повертаються до роботи: скільки досі не працюють
Українці поступово повертаються до роботи: скільки досі не працюють
Продовжується поступове повернення українців до роботи. Проте в середині червня не працювали 35% з тих, хто мав роботу до війни.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

Чи повернулися до роботи

Сьогодні 38% з тих, хто працював до війни, повернулися на свої робочі місця у звичному режимі, 18% — працюють дистанційно, 7% — знайшли нове місце праці. Попри це третина таких опитаних (35%) до цього часу не працюють.
Найбільше останніх серед наймолодших та найстарших опитаних, жінок, мешканців сходу та півдня країни. У динаміці найкраща ситуація з поверненням на роботу — серед мешканців центру та заходу, найгірша — мешканців сходу.
Українці поступово повертаються до роботи: скільки досі не працюють
Опитування також показало, що через війну українці часто себе обмежують: наразі 59% вважають за необхідне суттєво обмежувати себе у розвагах і покупках. Натомість 36% кажуть, що потрібно намагатися жити повноцінним життям.
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Молодь до 35 років менш схильна до самообмежень (лише 46% це підтримують). Також менше обмежують себе люди, які повноцінно (55%) або частково працюють (58%), вірогідно вважаючи, що їх фронт — економічний (сплата податків, допомога армії).

Довідка Fiannce.ua:

  • згідно з дослідженням, у червні українці найчастіше шукали роботу у середньому за 19 200 грн. У цей же час середня з.п. у вакансіях, які розміщували роботодавці, становить 18 100 грн;
  • експерти порталу robota.ua вирішили проаналізувати, у яких галузях роботодавці найчастіше пропонують віддалену роботу. З’ясувалося, що загалом в Україні кількість вакансій віддаленої роботи скоротилася вдвічі: якщо до початку війни було близько 6 тис. таких пропозицій, то зараз — менше 3 тис.;
  • на віддалену роботу найчастіше шукають: операторів call-центрів; веб-розробників; спеціалістів техпідтримки; інтернет-маркетологів; копірайтерів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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