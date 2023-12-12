Українці почали їсти більше м’яса птиці та яловичини і менше свинини, — Мінагрополітики Вчора 20:30 — Світ

У 2023 році українці почали більше споживати м’яса птиці та яловичини, ніж торік, при цьому споживання свинини зменшилось.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Так у 2023 році українці споживали в середньому по 27 кг птиці та 7,4 кг яловичини на одну особу.

Минулого року ці показники були 26,2 кг та 7 кг відповідно.

При цьому споживання свинини зменшилось, у 2023 році українці споживали 19,8 кг свинини на рік, тоді як у 2022 році - 20,3 кг.

Відповідно до споживання збільшилося і виробництво м’яса птиці на 32 тис. тонн до 1,285 млн тонн та яловичини — на 4 тис. тонн до 272 тис. тонн.

«Нарощування власного виробництва дозволило зменшити кількість імпорту обох видів мʼяса на 19 тис. тонн. М’яса птиці було імпортовано на 17 тис. тонн менше — 61 тис. тонн, а яловичини на 2 тис. тонн менше — 5 тис. тонн. Знизився також й імпорт свинини з 74 тис. тонн до 41 тис. тонн», — йдеться в повідомленні.

Загалом споживання свинини, яловичини та м’яса птиці зросло з 54,1 кг у 2022 році до 54,7 кг у 2023 році.

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