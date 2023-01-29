Українці перемкнулися на закордонну нерухомість: де купують — Finance.ua

Українці перемкнулися на закордонну нерухомість: де купують Сьогодні 20:02 — Нерухомість

Повномаштабне вторгнення росії спровокувало масовий виїзд українців за кордон. Закономірно, що ця міграція змінила ситуацію на світовому ринку нерухомості. Так, за останні пів року українці придбали у 3 рази більше закордонного житла, ніж за аналогічний період 2021 року.

В яких країнах українці найактивніше купували нерухомість, розповів засновник компанії Hayat Estate В’ячеслав Фоменко.

Рейтинг очолює Туреччина

За словами фахівця, в останні місяці значно зросла кількість покупців, які купували помешкання для себе. Це вмотивовано бажанням знайти безпечне місце для життя.

За підсумками 2022 року одним із найбільш популярних напрямків серед українців стала Туреччина, де нерухомість значно дешевша, аніж у ЄС. До того ж країна приваблює теплим кліматом та простою процедурою купівлі житла, а власникам нерухомості Туреччина відкриває можливість отримати посвідку на проживання.

Наші громадяни переїжджають до Туреччини не лише в пошуках порятунку від війни та за теплим кліматом — вони шукають своє середовище. Українська діаспора в країні за чисельністю може зрівнятися з нашою діаспорою в Польщі. В Аланії є українські школи, дитсадки, ресторани і магазини, зазначає Фоменко.

В яких ще країнах купують житло

Українці почали купувати більше нерухомості в країнах Євросоюзу, зокрема в Іспанії, Португалії, Німеччині, Польщі та Болгарії. Як і в Туреччині, у цих країнах на ринок вийшли також українські забудовники.

Окремий напрямок для купівлі житла — теплі країни: Об’єднані Арабські Емірати, Таїланд, індонезійський острів Балі.

Фахівець підсумовує, що повномасштабна війна розкидала по світу мільйони українців. Хтось розглядає життя в інших країнах як тимчасовий притулок, хтось прагне закріпитися на новому місці. До того ж після перемоги України кожен зможе розпорядитися своєю закордонною нерухомістю: хтось буде використовувати як житло для сезонного відпочинку, хтось здасть в оренду, а хтось продасть і заробить на цьому.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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