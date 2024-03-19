Українці отримали можливість фіксувати курс долара та євро впродовж дня — Finance.ua

Українці отримали можливість фіксувати курс долара та євро впродовж дня
Сайт «Мінфін» у партнерстві з Unex Bank у січні 2024 року перезапустив сервіс бронювання курсу валют, загальнонаціональний реліз якого був запланований на 24 лютого 2022 року.
Деталі
Сервіс реалізовано на базі мобільного застосунку «Multi Валюта» від «Мінфіну». Він дозволяє будь-якому українцю зафіксувати курс та суму придбання готівкового долару та євро, й викупити заброньований обсяг валюти у найближчому відділенні банку впродовж одного робочого дня.
Вже зараз сервіс дозволяє бронювати та купувати валюту у відділеннях Unex Bank, що став ключовим партнером послуги.
Як працює сервіс
- спочатку потрібно створити заявку на необхідну суму та закріпити поточний курс в мобільному застосунку"Multi Валюта". Це гарантія для користувача: навіть якщо до моменту обміну курс зміниться, він обміняє валюту за тим курсом, що було зазначено у його заявці;
- потім необхідно обрати час, коли зручно забрати валюту (він обмежений одним робочим днем банка, а строк дії бронювання буде також вказаний у заявці);
- останній крок — забрати готівку у відділенні, обраному під час замовлення. Сервіс гарантує, що у банку в наявності точно буде потрібна сума: валюту зарезервують спеціально для користувача застосунку «Multi Валюта».
Завантажити безкоштовний застосунок можна у Play Market та App Store за лінком «Multi Валюта».
Надійний обмін
Під час створення заявки користувачі мають бачити актуальний курс та бути певними, що заброньована сума є у вказаному відділенні. Щоб цього досягти, Unex Bank інтегрував застосунок в ОДБ банку — це програмне забезпечення, яке обслуговує внутрішню діяльність фінустанови. Таку систему має кожен український банк і вона контролюється НБУ.
«Це класичний фінтех-проєкт. І насамперед він доводить, що навіть найрутинніші та класичні банківські послуги можна робити абсолютно по-новому. Поєднуючи „фінтех“ і „класику“, можна отримувати унікальні рішення, продукти, що мають абсолютно нові властивості. Крім того, це рішення — класичний приклад Win-Win: як для користувачів сервісу, так і для нас — „Юнекс Банку“ та „Мінфіну“», — зазначила Аліна Компанець, директорка з маркетингу Unex Bank.
Завдяки спільним напрацюванням з Unex Bank, мобільний застосунок «Multi Валюта» може забезпечити надійне бронювання валюти, яке до цього моменту існувало лише на словах.
«Бронювання курсу — це страхування від непередбачених його змін протягом дня. До нас така послуга існувала хіба що на рівні усних домовленостей. Ми ж зробили так, щоб будь-який користувач міг за пару кліків гарантовано забронювати в банку необхідну операцію з обміну валюти. Тепер, завдяки сервісу, наші клієнти збережуть свій час, гроші та гарний настрій», — стверджує Наталія Шишацька, керівник Валютного напрямку «Мінфіну».
Оцініть сервіс бронювання курсу власноруч, завантаживши застосунок «Multi Валюта» за цим посиланням.
Про компанії
«Мінфін» — найвідвідуваніший сайт для інвесторів в Україні, що належить українській фінтех-компанії Treeum, мажоритарним акціонером якої є інвестиційна компанія Dragon Capital. Мобільний застосунок «Multi Валюта» вперше був запущений у вересні 2021 року. Зараз у нього вже понад 100 тисяч завантажень.
Unex Bank — європейський банк нового покоління, що працює на ринку України з 1993 року. У квітні 2021 року новими власниками банку стали найбільша інвестиційна компанія України «Dragon Capital» (75%), та громадянин Чехії Іван Світек (25%). Банк представлений 18-ма відділеннями у 13 областях.
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