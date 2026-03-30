Українці обрали назву для національної мовної моделі
Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що в результаті голосування у «Дії», в якому взяло участь понад 136 тисяч українців, було обрано назву національної великої мовної моделі — «Сяйво».
Українці запропонували понад три тисячі назв. До фінального голосування увійшло 10 варіантів, які попередньо відібрали експерти. Серед головних умов відбору — ідеї мали бути оригінальними, без плагіату та порушення чужих прав.
Результати голосування
Усього в опитуванні в Дії взяли участь 136 090 користувачів. З відривом у три тисячі голосів перемогла назва Сяйво (Siaivo).
Фінальний рейтинг:
- Сяйво (Siaivo) — 22 601 голос
- Слово (Slovo) — 19 546
- Гомін (Homin) — 18 301
- Кавун (Kavun) — 16 978
- Питай (Pytai) — 15 214
- Шипіт (Shypit) — 11 228
- Ядро (Yadro) — 8 635
- Говерла (Hoverla) — 8 492
- Дзвінка (Dzvinka) — 8 379
- Шукай (Shukai) — 6 716
Що відомо про українську мовну модель ШІ
Раніше Finance.ua розповідав, що Україна працює над створенням власної великої мовної моделі штучного інтелекту (LLM), яка стане основою для державних сервісів, чатботів та AI-асистентів.
«Ми маємо місію — увійти в трійку країн світу з розвитку та впровадження ШІ до 2030 року. Зараз ми переходимо від цифрової до агентивної держави, де AI-асистенти проактивно задовольняють потреби громадян і держави», — заявляв керівник напряму ШІ Мінцифри Данило Цьвок.
Йдеться не про створення нового чатбота на кшталт ChatGPT чи Gemini, а про базову технологію — «ядро», на якому працюють такі системи.
Однією з головних причин створення української LLM є те, що іноземні моделі часто не розуміють український контекст.
Крім того, очікується, що українська модель буде у 2,5−3 рази дешевшою за іноземні аналоги.
Першу версію української великої мовної моделі планують представити наприкінці весни 2026 року.
Також за темою
Як розпізнати шахрая — поради Rakuten Viber
Світові лідери з виробництва автомобілів (ТОП-5)
Google додала в Gemini імпорт чатів і персональних даних з інших ШІ-ботів
Зарядка за 9 хвилин: на ринок вийшов електрокар BYD за $21 тис. (фото)
Світові корпорації роблять рекордні ставки на AI попри загрозу фінансової бульбашки