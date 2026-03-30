Українці обрали назву для національної мовної моделі

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що в результаті голосування у «Дії», в якому взяло участь понад 136 тисяч українців, було обрано назву національної великої мовної моделі — «Сяйво».

Українці запропонували понад три тисячі назв. До фінального голосування увійшло 10 варіантів, які попередньо відібрали експерти. Серед головних умов відбору — ідеї мали бути оригінальними, без плагіату та порушення чужих прав.

Результати голосування

Усього в опитуванні в Дії взяли участь 136 090 користувачів. З відривом у три тисячі голосів перемогла назва Сяйво (Siaivo).

Фінальний рейтинг:

Сяйво (Siaivo) — 22 601 голос Слово (Slovo) — 19 546 Гомін (Homin) — 18 301 Кавун (Kavun) — 16 978 Питай (Pytai) — 15 214 Шипіт (Shypit) — 11 228 Ядро (Yadro) — 8 635 Говерла (Hoverla) — 8 492 Дзвінка (Dzvinka) — 8 379 Шукай (Shukai) — 6 716

Що відомо про українську мовну модель ШІ

Раніше Finance.ua розповідав , що Україна працює над створенням власної великої мовної моделі штучного інтелекту (LLM), яка стане основою для державних сервісів, чатботів та AI-асистентів.

«Ми маємо місію — увійти в трійку країн світу з розвитку та впровадження ШІ до 2030 року. Зараз ми переходимо від цифрової до агентивної держави, де AI-асистенти проактивно задовольняють потреби громадян і держави», — заявляв керівник напряму ШІ Мінцифри Данило Цьвок.

Йдеться не про створення нового чатбота на кшталт ChatGPT чи Gemini, а про базову технологію — «ядро», на якому працюють такі системи.

Однією з головних причин створення української LLM є те, що іноземні моделі часто не розуміють український контекст.

Крім того, очікується, що українська модель буде у 2,5−3 рази дешевшою за іноземні аналоги.

Першу версію української великої мовної моделі планують представити наприкінці весни 2026 року.

