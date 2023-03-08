Українці неправомірно отримали у Польщі 2 млн злотих, майже нічого не повернули — Finance.ua

Українці неправомірно отримали у Польщі 2 млн злотих, майже нічого не повернули
В польському ZUS підрахували, що біженцям з України було неправомірно виплачено приблизно 2 млн злотих.
Йдеться про виплати допомог на дітей (по програмах «500+», «Сімейний капітал») для осіб, які виїхали з Польщі, однак не повідомили про це ZUS або повідомили невчасно. Відтак їм продовжували надходити кошти на банківські рахунки, хоча вони й втратили право для отримання допомог після свого виїзду.
У ZUS кажуть, що з майже 2 млн неправомірно виплачених коштів біженцям з України наразі вдалося повернути лише 35,3 тисяч.
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Нагадаємо, що 28 січня набули чинності зміни до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на її території. Зокрема, ZUS отримав доступ до реєстру Прикордонної служби, а разом з ним і до інформації про дати в’їзду та виїзду громадян України з території Польщі. Внаслідок цього за останній місяць ZUS призупинив виплату допомог приблизно 3 200 біженцям України. Фактично виплати скасовувалися з дати виїзду людей з Польщі. Водночас у ZUS стверджують, якщо ці люди повернуться до Польщі назад протягом 30-денного періоду, то виплати будуть поновлені.
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