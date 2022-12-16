Українці не зможуть перетинати кордон Молдови з ЄС із простроченими паспортами — Finance.ua
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Українці не зможуть перетинати кордон Молдови з ЄС із простроченими паспортами

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Громадяни України, які повертаються з Євросоюзу і планують перетнути молдавський кордон, тепер мають надати чинні закордонні паспорти.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ із посиланням на співробітників Прикордонної поліції.
Співробітники молдавської Прикордонної поліції закликають українських громадян наперед подбати про необхідні документи.
«На в’їзді до Молдови через пункти пропуску з Румунією, а також через Міжнародний аеропорт Кишинева іноземні громадяни не зможуть перетнути кордон із недійсними документами, це передбачено законодавством Республіки Молдова. Таким чином, іноземці повинні оформити свій паспорт або документ, який дає право офіційно перетнути кордон, який має бути отриманий у консульських установах чи посольствах держави, громадянами якої вони є», — заявили співробітники Прикордонної поліції.
Щодо громадян України, які в’їжджають до Молдови безпосередньо з нашої країни, правила залишилися незмінними. Українці можуть перетинати кордон Молдови навіть із простроченими паспортами.
За матеріалами:
uamedia
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