Українці назвали найкращу економічну модель для країни — Finance.ua

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Українці назвали найкращу економічну модель для країни

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Українці назвали найкращу економічну модель для країни
Українці назвали найкращу економічну модель для країни
Більше половини українців (59%) підтримують ринкову економіку. Для них є бажаним, аби економіка в Україні регулювалася переважно ринком, а доходи громадян залежали від їхніх власних зусиль та вмінь на ринку праці.
Про це свідчать дані опитування фонду «Демократичні ініціативи» та КМІС.
Державне регулювання економіки підтримали 31% опитаних. Ці респонденти згодні з тим, що економіка повинна регулюватися переважно державою, а доходи громадян мають перерозподілятися через високе оподаткування заможніших верств населення.
Українці назвали найкращу економічну модель для країни
Ринкове регулювання економіки, за якої доходи громадян залежать від їхніх власних зусиль, найбільше підтримують респонденти, які проживають у західних областях (65%), а найменше — респонденти зі східних областей (50%). Різниця в частоті обрання цього варіанту відповіді між респондентами з різних макрорегіонів переважно є наслідком більшої частки респондентів зі східних областей, які не змогли визначитися з одним варіантом відповіді серед запропонованих.
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Вкрай бідні та бідні респонденти більш схильні підтримувати державне регулювання ринку та перерозподіл за рахунок вищого оподаткування заможних осіб, ніж умовно забезпечені та забезпечені респонденти: 38% і 37% порівняно з 26% і 25% відповідно. Однак навіть серед бідних та вкрай бідних респондентів відносна більшість надає перевагу вільному ринку та покладанню на власні сили.
Опитування проведено Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у період з 6 грудня 2024 року до 9 січня 2025 року. Усього було опитано 2580 респондентів віком від 18 років, які проживають на контрольованих урядом України територіях, крім Донецької, Сумської і Херсонської областей, де опитування не проводилося через безпекові обмеження.
За матеріалами:
РБК-Україна
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