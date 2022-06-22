Українці на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя продовжують отримувати пенсії та соцвиплати — Finance.ua

Уряд продовжує нараховувати та виплачувати пенсії й інші соціальні виплати нашим людям на тимчасово окупованих частинах Херсонщини та Запоріжжя.
Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
«Попри протидію ворога. Визнаю, що існують певні проблеми з банківськими картками, банкоматами та доставленням туди готівки. Але в умовах повномасштабної війни це, напевно, можна зрозуміти. В будь-якому разі, гроші нараховуються, рано чи пізно ними можна буде скористатися. Ми зробимо все можливе, щоб кошти дійшли до людей», — заначила вона.
Довідка
Finance.ua:
жінки, які вийдуть на пенсію в 2022 році, отримають надбавку до пенсії. Доплата буде щомісячною і довічною і може досягати 25% від розміру пенсії;
уряд ввів надбавку до пенсії як компенсацію за збільшення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років.Гроші за пізніший вихід на пенсію почали компенсувати жінкам з жовтня 2011 року.
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