Українці можуть отримати ще одну додаткову грошову допомогу: що для цього потрібно — Finance.ua

Українці можуть отримати ще одну додаткову грошову допомогу: що для цього потрібно

Вчора 09:00 — Особисті фінанси

Норвезька рада у справах біженців (NRC) розпочинає реєстрацію на отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомили у пресслужбі гуманітарної організації.

Про це пише Пенсійний кур’єр.

Хто може отримати допомогу?

внутрішньо переміщені особи незалежно від поточного місця перебування;

громадяни України, які проживають в районах, постраждалих внаслідок бойових дій.

Кому надаватимуть перевагу в призначенні допомоги?

Найвразливішим категоріям з-поміж зареєстрованих у програмі.

На допомогу можуть претендувати лише особи, які не реєструвалися та не отримували грошову допомогу від ООН чи інших іноземних організацій (виплати ВПО від держави не враховуються).

Про яку суму йдеться?

Виплачуватимуть по 2200 грн на кожного члена родини протягом трьох місяців.

Як зареєструватися?

Реєстрація відбувається виключно через месенджер WhatsApp:

Встановіть месенджер на смартфон, якщо ще не маєте його.

Додайте до ваших контактів номер 0 800 609 844

Відправте на вказаний номер повідомлення з текстом: «NRC»

Після цього ви отримаєте повідомлення з інструкціями для успішної реєстрації.

Заявка розглядається протягом 10 днів, після чого на WhatsApp надійде повідомлення про нарахування чи не нарахування коштів. У разі надання грошової допомоги, кошти надійдуть через місяць після реєстрації.

За додатковою інформацію можна звертатися за номером «гарячої лінії» 0 800 302 007 або написати на електронну пошту: ua.info@nrc.no.

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