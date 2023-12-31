Українці можуть отримати допомогу на утеплення будинків взимку: як це зробити — Finance.ua

Українці можуть отримати допомогу на утеплення будинків взимку: як це зробити
Благодійні організації та міжнародні фонди продовжують допомагати українцям пережити цю зиму. Фонд Terre des hommes в Україні у партнерстві з благодійним фондом «Добробут України» надають вразливим внутрішньо переміщеним особам та потерпілим від війни українцям допомогу в утепленні їхніх будинків.
Щоб скористатися цією пропозицією, громадянам потрібно заповнити заявку.
В рамках проєкту видаються набори для індивідуального утеплення та матеріали для утеплення житлових приміщень мешканцям таких областей:
- Чернігівська;
- Сумська;
- Харківська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Миколаївська.
Завдяки співпраці фонду Terre des hommes із Charitable Foundation «Eudemony of Ukraine» проводиться також реєстрація на видачу допомоги для утеплення житла мешканцям у Харківській та Чернігівській областях, а саме у громадах:
- Чернігівська область — Огородна, Ніжинська, Прилуцька, Куликівська, Носівська, Бахмацька, Чернігівська, Сосницька;
- Харківська область — Зачепилівська, Донецька громада, Харківська, Куп’янська, Вільшанська, Богодухівська, Люботинська, Золочівська, Ізюмська, Чугуївська.
Щоб отримати набори для індивідуального опалення для себе чи своєї громади, потрібно заповнити форму за посиланням.
В анкеті необхідно вказати свої контактні дані та дані про членів сім'ї, регіон проживання, статус уразливості (ВПО, місцевий житель), дані про стан житла та щодо безперебійного доступу до електромережі.
До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
Поділитися новиною