Українці можуть отримати допомогу на утеплення будинків взимку: як це зробити — Finance.ua

Українці можуть отримати допомогу на утеплення будинків взимку: як це зробити Сьогодні 18:12 — Особисті фінанси

Благодійні організації та міжнародні фонди продовжують допомагати українцям пережити цю зиму. Фонд Terre des hommes в Україні у партнерстві з благодійним фондом «Добробут України» надають вразливим внутрішньо переміщеним особам та потерпілим від війни українцям допомогу в утепленні їхніх будинків.

Щоб скористатися цією пропозицією, громадянам потрібно заповнити заявку.

В рамках проєкту видаються набори для індивідуального утеплення та матеріали для утеплення житлових приміщень мешканцям таких областей:

Чернігівська;

Сумська;

Харківська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Миколаївська.

Завдяки співпраці фонду Terre des hommes із Charitable Foundation «Eudemony of Ukraine» проводиться також реєстрація на видачу допомоги для утеплення житла мешканцям у Харківській та Чернігівській областях, а саме у громадах:

Чернігівська область — Огородна, Ніжинська, Прилуцька, Куликівська, Носівська, Бахмацька, Чернігівська, Сосницька;

Харківська область — Зачепилівська, Донецька громада, Харківська, Куп’янська, Вільшанська, Богодухівська, Люботинська, Золочівська, Ізюмська, Чугуївська.

Щоб отримати набори для індивідуального опалення для себе чи своєї громади, потрібно заповнити форму за посиланням.

В анкеті необхідно вказати свої контактні дані та дані про членів сім'ї, регіон проживання, статус уразливості (ВПО, місцевий житель), дані про стан житла та щодо безперебійного доступу до електромережі.

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borgexpert За матеріалами:

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