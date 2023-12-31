Українці можуть отримати допомогу на утеплення будинків взимку: як це зробити — Finance.ua
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Українці можуть отримати допомогу на утеплення будинків взимку: як це зробити

Особисті фінанси
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Благодійні організації та міжнародні фонди продовжують допомагати українцям пережити цю зиму. Фонд Terre des hommes в Україні у партнерстві з благодійним фондом «Добробут України» надають вразливим внутрішньо переміщеним особам та потерпілим від війни українцям допомогу в утепленні їхніх будинків.
Щоб скористатися цією пропозицією, громадянам потрібно заповнити заявку.
В рамках проєкту видаються набори для індивідуального утеплення та матеріали для утеплення житлових приміщень мешканцям таких областей:
  • Чернігівська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Миколаївська.
Завдяки співпраці фонду Terre des hommes із Charitable Foundation «Eudemony of Ukraine» проводиться також реєстрація на видачу допомоги для утеплення житла мешканцям у Харківській та Чернігівській областях, а саме у громадах:
  • Чернігівська область — Огородна, Ніжинська, Прилуцька, Куликівська, Носівська, Бахмацька, Чернігівська, Сосницька;
  • Харківська область — Зачепилівська, Донецька громада, Харківська, Куп’янська, Вільшанська, Богодухівська, Люботинська, Золочівська, Ізюмська, Чугуївська.
Щоб отримати набори для індивідуального опалення для себе чи своєї громади, потрібно заповнити форму за посиланням.
В анкеті необхідно вказати свої контактні дані та дані про членів сім'ї, регіон проживання, статус уразливості (ВПО, місцевий житель), дані про стан житла та щодо безперебійного доступу до електромережі.
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За матеріалами:
borgexpert
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