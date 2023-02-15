Українці можуть оформити паспорти ще в одній країні — Finance.ua

Українці можуть оформити паспорти ще в одній країні Сьогодні 12:42 — Особисті фінанси

Українці можуть оформити паспорти ще в одній країні

Відтепер оформити паспортні документи за кордоном українці можуть у Туреччині.

Як повідомили в пресслужбі ДП «Документ», центр обслуговування «Паспортний сервіс» розпочав роботу в Стамбулі.

Наразі у двох спеціально обладнаних мікроавтобусах можна:

оформити ID-картку чи закордонний паспорт (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обміняти ID-картку чи закордонний паспорт (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обміняти паспорт зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи в разі непридатності);

одночасно оформити закордонний паспорт і ID-картку.

Мобільні комплекси працюють за адресою: Лондонське шосе Е-5, Карайолу, паркінг за ТЦ «Аеропорт», (Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul). Графік роботи: з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00.

Попередньо потрібно зареєструвати в електронній черзі за посиланням

Оплата здійснюється на місці виключно в безготівковій формі — за допомогою банківської картки чи смартфона.

Нагадаємо, в Польщі працює 4 відділення українського паспортного сервісу. Такий пілотний проєкт запустили й в Чехії.

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