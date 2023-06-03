Українці купили майже 6 тис. нових авто у травні: де реєстрували найбільше — Finance.ua

Українці купили майже 6 тис. нових авто у травні: де реєстрували найбільше Сьогодні 21:34 — Особисті фінанси

Українці купили майже 6 тис. нових авто у травні: де реєстрували найбільше

У травні українці придбали 5,8 тисячі нових легковиків. Це на 53,5% більше, ніж у травні 2022 року і на 13,8% більше, ніж у квітні-2023

Про це свідчать дані експертів Інституту досліджень авторинку.

Тренд зростання продажів нових легковиків в Україні продовжується. До початку повномасштабного вторгнення щомісяця продавали близько 10 тисяч авто, тобто ринок нових авто сьогодні складає уже близько 60% від цього показника.

Загалом з січня по травень 2023 року українці вперше зареєстрували 22,9 тисячі нових легковиків, що на 48,7% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Динаміка продажів нових легкових автомобілів в Україні, травень 2022 — травень 2023, eauto.org.ua

Більшість нових легковиків у травні (87,9%, 5 118 штук) були імпортовані з-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні методом крупновузлового складання, склала 12,1% (703 шт.).

Найбільше нових автомобілів протягом минулого місяця зареєстрували у місті Києві (2 196 шт.) та Київській області (693 шт.) — разом це майже половина (49,6%) від загальної кількості вперше зареєстрованих нових легковиків у травні.

Також протягом останнього місяця весни їх активно реєстрували у Дніпропетровській (505 шт.), Одеській (396 шт.) та Львівській (320 шт.) областях.

Продажі нових легковиків за регіонами України, травень 2023 року, eauto.org.ua

Найменше нових машин вперше зареєстрували у Луганській (4 шт.), Донецькій (9 шт.), Херсонській (21 шт.), Чернігівській (45 шт.) та Миколаївській (51 шт.) областях.

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