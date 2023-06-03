Українці купили майже 6 тис. нових авто у травні: де реєстрували найбільше — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці купили майже 6 тис. нових авто у травні: де реєстрували найбільше

Особисті фінанси
38
Українці купили майже 6 тис. нових авто у травні: де реєстрували найбільше
Українці купили майже 6 тис. нових авто у травні: де реєстрували найбільше
У травні українці придбали 5,8 тисячі нових легковиків. Це на 53,5% більше, ніж у травні 2022 року і на 13,8% більше, ніж у квітні-2023
Про це свідчать дані експертів Інституту досліджень авторинку.
Тренд зростання продажів нових легковиків в Україні продовжується. До початку повномасштабного вторгнення щомісяця продавали близько 10 тисяч авто, тобто ринок нових авто сьогодні складає уже близько 60% від цього показника.
Загалом з січня по травень 2023 року українці вперше зареєстрували 22,9 тисячі нових легковиків, що на 48,7% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Динаміка продажів нових легкових автомобілів в Україні, травень 2022 — травень 2023
Динаміка продажів нових легкових автомобілів в Україні, травень 2022 — травень 2023, eauto.org.ua
Більшість нових легковиків у травні (87,9%, 5 118 штук) були імпортовані з-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні методом крупновузлового складання, склала 12,1% (703 шт.).
Найбільше нових автомобілів протягом минулого місяця зареєстрували у місті Києві (2 196 шт.) та Київській області (693 шт.) — разом це майже половина (49,6%) від загальної кількості вперше зареєстрованих нових легковиків у травні.
Також протягом останнього місяця весни їх активно реєстрували у Дніпропетровській (505 шт.), Одеській (396 шт.) та Львівській (320 шт.) областях.
Продажі нових легковиків за регіонами України, травень 2023 року
Продажі нових легковиків за регіонами України, травень 2023 року, eauto.org.ua
Найменше нових машин вперше зареєстрували у Луганській (4 шт.), Донецькій (9 шт.), Херсонській (21 шт.), Чернігівській (45 шт.) та Миколаївській (51 шт.) областях.

Автоцивілка онлайн на Finance.ua 🚗

За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.