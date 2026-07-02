Українці хочуть «сієсту» через спеку та війну — петиція Сьогодні 14:12 — Особисті фінанси

Українці хочуть «сієсту» через спеку та війну — петиція

В Україні пропонують запровадити літню «сієсту» з 12:00 до 16:00, а також переглянути правила організації праці в умовах війни, зробивши роботу більш безпечною та гнучкою.

Серед ініціатив — дистанційна робота після обстрілів, до 10 днів додаткової оплачуваної відпустки, гнучкий початок робочого дня та обов’язковий доступ працівників до укриттів.

підвищити продуктивність праці та покращити безпеку людей в умовах війни. В Україні зареєстровано одразу кілька електронних петицій , автори яких пропонують переглянути організацію праці в умовах літньої спеки та воєнного стану. На думку авторів звернень, такі зміни допоможуть не лише зберегти здоров’я працівників, а йта покращити безпеку людей в умовах війни.

«Сієста» під час спеки

Одна з петицій, зареєстрована на сайті Кабінету Міністрів України, пропонує запровадити в літній період тимчасову перерву в роботі з 12:00 до 16:00. Саме в цей час температура повітря часто досягає максимальних значень, що ускладнює виконання багатьох видів робіт, особливо на відкритому повітрі.

Автор звернення вважає, що кількагодинна пауза дозволить працівникам уникнути перегрівання, зменшити фізичне навантаження та водночас скоротити споживання електроенергії у години пікового використання кондиціонерів і вентиляційного обладнання. Після завершення такої перерви робочий день міг би продовжуватися у більш комфортний вечірній час.

Практика денних перерв у спекотний період не є новою. Найвідомішим прикладом залишається Іспанія, де традиційна «сієста» історично була частиною повсякденного життя. Хоча сьогодні великі міста дедалі частіше працюють без тривалих обідніх перерв, у невеликих населених пунктах багато магазинів та закладів усе ще можуть закриватися приблизно з 14:00 до 16:00 або навіть до 17:00.

Подібні традиції існують і в інших країнах. В Італії відома практика riposo, коли в окремих регіонах, особливо на півдні країни, підприємства роблять довгі обідні перерви. У Греції в найспекотніші години дня поширені так звані «тихі години», коли рівень активності значно знижується. Аналогічні традиції частково збереглися у Португалії, Мексиці та низці країн Латинської Америки.

У Філіппінах післяобідній відпочинок також досі практикують у деяких регіонах, а в Китаї популярною залишається традиція короткого денного сну після обіду, яку можна зустріти навіть в офісах. Втім, у більшості держав такі перерви не закріплені законом, а залишаються культурною особливістю або внутрішнім рішенням окремих роботодавців.

Дистанційна робота після обстрілів

Ще одна електронна петиція пропонує змінити трудові правила вже з урахуванням умов повномасштабної війни. Автор наголошує, що мільйони українців регулярно переживають нічні повітряні тривоги, ракетні та дронові атаки, через що люди часто не можуть нормально відпочити. Постійне недосипання, стрес і необхідність зранку вирушати на роботу негативно позначаються на здоров’ї, концентрації уваги та безпеці.

Саме тому пропонується зробити дистанційний формат роботи пріоритетним для тих працівників, чиї посадові обов’язки дозволяють працювати з дому без шкоди для діяльності підприємства. Крім того, після масованих обстрілів або тривалих нічних тривог працівникам хочуть надати можливість тимчасово переходити на дистанційну роботу без додаткових бюрократичних процедур.

Окремий пункт петиції передбачає введення до 10 календарних днів додаткової оплачуваної відпустки на рік під час воєнного стану. Автор вважає, що така можливість дозволить людям частково відновити фізичний та психологічний стан, запобігти професійному вигоранню та підтримати працездатність у тривалих умовах стресу.

Більше уваги до безпеки працівників

Серед пропозицій також є вимога зобов’язати роботодавців забезпечити працівників доступом до укриттів, які відповідають встановленим нормам безпеки. Якщо підприємство не має власного сховища, пропонується укладати договори на використання найближчих укриттів, щоб працівники могли швидко перейти туди під час сигналу повітряної тривоги.

Гнучкий початок робочого дня

Ще одна ініціатива стосується можливості пізніше розпочинати робочий день після безсонних ночей через повітряні тривоги або масовані атаки. На думку автора петиції, це дозволить працівникам хоча б частково компенсувати втрачений сон, знизити ризик помилок, дорожньо-транспортних пригод та виробничих травм, пов’язаних із перевтомою.

Також пропонується запровадити механізми державної підтримки компаній, які інвестують у безпечні умови праці, переводять співробітників на дистанційний формат роботи та адаптують робочі процеси до умов воєнного часу. На думку автора звернення, такі стимули можуть допомогти бізнесу швидше впроваджувати сучасні формати організації праці та водночас забезпечувати більший рівень безпеки для персоналу.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.