Українці хочуть працювати онлайн: де найбільший приріст зарплати (інфографіка) — Finance.ua
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Українці хочуть працювати онлайн: де найбільший приріст зарплати (інфографіка)

Особисті фінанси
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Українці хочуть працювати онлайн: де найбільший приріст зарплати (інфографіка)
Українці хочуть працювати онлайн: де найбільший приріст зарплати (інфографіка)
Як пише Work.ua, найбільший вибір кандидатів мають роботодавці, які пропонують дистанційну роботу. Вони отримують упʼятеро більше відгуків, ніж у середньому на ринку праці.
Традиційно дефіцит кадрів оминув IT-індустрію. Тут рекрутерам доводиться опрацьовувати десятки, а то і сотні відгуків від шукачів. Зокрема, на посади Front-end програміста в середньому надсилають 230 резюме, тестувальника — 111, javascript-програміста — 105, програміста Java — 72.
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Проте навіть тут конкуренція поступово знижується, як порівняти з червнем.
Також високу конкуренцію бачимо на посади, які зазвичай передбачають віддалену зайнятість:
  • ретушер,
  • відеомонтажер,
  • адміністратор інтернет-магазину.
Натомість заледве вдається отримати один відгук на вакансії за посадами, які вимагають вузької спеціалізації:
  • ендокринолог, гастроентеролог,
  • гірник, інструментальник,
  • електрослюсар, покрівельник,
  • складальник верху взуття,
  • інженер з інвентаризації.
Українці хочуть працювати онлайн: де найбільший приріст зарплати (інфографіка)

Пʼята частина шукачів у столиці та Київській області

У серпні на ринку праці створили або оновили резюме 335 908 шукачів. Серед них 59% жінок та 41% чоловіків. Найбільше прибуло кандидатів за такими посадами: стиліст, SMM-спеціаліст, консьєрж, програміст WordPress, фінансовий консультант, закрійник, офіс-менеджер, майстер манікюру, колектор.
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Найбільший приріст охочих знайти нову роботу — на заході країни:
  • у Тернопільській,
  • Волинській,
  • Хмельницькій областях.
Проте за кількістю шукачів лідирує Київщина — тут зареєстровано 20% всіх активних кандидатів. Ще 13% людей бажають отримати дистанційну роботу. Також серед лідерів за кількістю людей, які шукають роботу, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.
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За матеріалами:
Finance.ua
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