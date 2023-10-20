Українці хочуть працювати онлайн: де найбільший приріст зарплати (інфографіка) — Finance.ua

Українці хочуть працювати онлайн: де найбільший приріст зарплати (інфографіка)
Як пише Work.ua, найбільший вибір кандидатів мають роботодавці, які пропонують дистанційну роботу. Вони отримують упʼятеро більше відгуків, ніж у середньому на ринку праці.
Традиційно дефіцит кадрів оминув IT-індустрію. Тут рекрутерам доводиться опрацьовувати десятки, а то і сотні відгуків від шукачів. Зокрема, на посади Front-end програміста в середньому надсилають 230 резюме, тестувальника — 111, javascript-програміста — 105, програміста Java — 72.
Проте навіть тут конкуренція поступово знижується, як порівняти з червнем.
Також високу конкуренцію бачимо на посади, які зазвичай передбачають віддалену зайнятість:
- ретушер,
- відеомонтажер,
- адміністратор інтернет-магазину.
Натомість заледве вдається отримати один відгук на вакансії за посадами, які вимагають вузької спеціалізації:
- ендокринолог, гастроентеролог,
- гірник, інструментальник,
- електрослюсар, покрівельник,
- складальник верху взуття,
- інженер з інвентаризації.
Пʼята частина шукачів у столиці та Київській області
У серпні на ринку праці створили або оновили резюме 335 908 шукачів. Серед них 59% жінок та 41% чоловіків. Найбільше прибуло кандидатів за такими посадами: стиліст, SMM-спеціаліст, консьєрж, програміст WordPress, фінансовий консультант, закрійник, офіс-менеджер, майстер манікюру, колектор.
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Найбільший приріст охочих знайти нову роботу — на заході країни:
- у Тернопільській,
- Волинській,
- Хмельницькій областях.
Проте за кількістю шукачів лідирує Київщина — тут зареєстровано 20% всіх активних кандидатів. Ще 13% людей бажають отримати дистанційну роботу. Також серед лідерів за кількістю людей, які шукають роботу, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.
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