Українці хочуть працювати онлайн: де найбільший приріст зарплати (інфографіка) — Finance.ua

Українці хочуть працювати онлайн: де найбільший приріст зарплати (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Українці хочуть працювати онлайн: де найбільший приріст зарплати (інфографіка)

Як пише Work.ua, найбільший вибір кандидатів мають роботодавці, які пропонують дистанційну роботу. Вони отримують упʼятеро більше відгуків, ніж у середньому на ринку праці.

Традиційно дефіцит кадрів оминув IT-індустрію. Тут рекрутерам доводиться опрацьовувати десятки, а то і сотні відгуків від шукачів. Зокрема, на посади Front-end програміста в середньому надсилають 230 резюме, тестувальника — 111, javascript-програміста — 105, програміста Java — 72.

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Проте навіть тут конкуренція поступово знижується, як порівняти з червнем.

Також високу конкуренцію бачимо на посади, які зазвичай передбачають віддалену зайнятість:

ретушер,

відеомонтажер,

адміністратор інтернет-магазину.

Натомість заледве вдається отримати один відгук на вакансії за посадами, які вимагають вузької спеціалізації:

ендокринолог, гастроентеролог,

гірник, інструментальник,

електрослюсар, покрівельник,

складальник верху взуття,

інженер з інвентаризації.

Пʼята частина шукачів у столиці та Київській області

У серпні на ринку праці створили або оновили резюме 335 908 шукачів. Серед них 59% жінок та 41% чоловіків. Найбільше прибуло кандидатів за такими посадами: стиліст, SMM-спеціаліст, консьєрж, програміст WordPress, фінансовий консультант, закрійник, офіс-менеджер, майстер манікюру, колектор.

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Найбільший приріст охочих знайти нову роботу — на заході країни:

у Тернопільській,

Волинській,

Хмельницькій областях.

Проте за кількістю шукачів лідирує Київщина — тут зареєстровано 20% всіх активних кандидатів. Ще 13% людей бажають отримати дистанційну роботу. Також серед лідерів за кількістю людей, які шукають роботу, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.

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