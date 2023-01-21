Українці економлять: середній чек покупок (інфографіка) — Finance.ua
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Українці економлять: середній чек покупок (інфографіка)

Особисті фінанси
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В Україні на тлі війни громадяни змушені заощаджувати на всьому. Більшість споживачів обирають магазини з низькими цінами.
Про це свідчить дослідження NielsenIQ Ukraine та RAU, пише economics.novyny.live.

Як змінилися споживчі настрої

За даними дослідження, 59% респондентів тепер купують у продуктових магазинах виключно найнеобхідніше, щоб якомога сильніше зменшити витрати.
Так, 41% споживачів обирають магазини з низькими цінами, а 40% — цілеспрямовано шукають та купують тільки акційні товари. Ретельніше звертати увагу на ціни споживачі мусять через високий рівень продуктової інфляції. Покупці кажуть, чим керуються зараз:
  • знижки — 77% респондентів;
  • накопичення балів — 64%;
  • миттєвий подарунок — 22%;
  • розіграш — 13%.

Середній чек покупок

Аналітики повідомляють, що в країні продовжує зростати «середній чек», що пов’язано зі споживчою інфляцією. Так, найбільший «середній чек» наприкінці минулого року фіксувався в Одесі — 281 грн (на 16,5% більше проти попереднього року).
У регіонах ситуація наступна:
  • Київ — середній чек становив 273 грн (+35,8%)
  • Вінниця — 247 грн (+30,5%);
  • Житомир — 244 грн (+33,1%),
  • Харків — 228 грн (+22,7%);
  • Львів — 221 грн (+23,6%).
При цьому більша частина бізнесу (72%) прогнозує цьогорічне зростання цін на 21-30%.

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За матеріалами:
НВ
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